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Капризов и Головин провели мастер-класс для детей Кузбасса

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Нападающий хоккейной «Миннесоты» Кирилл Капризов и полузащитник футбольного «Монако» Александр Головин во время отпуска провели мастер-класс для детей Кемеровской области.

Уроженцы Кузбасса поиграли в футбол вместе с юными мальчиками и девочками.

В сезоне-2023/24 Капризов принял участие в 75 матчах «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

На счету Головина 27 сыгранных встреч за «Монако» во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и сделал столько же голевых передач.

Александр Головин
Кирилл Капризов
Футбол
ФК Монако
ХК Миннесота Уайлд
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Головин официально взял 10-й номер в «Монако»
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1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
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Брест – Марсель
 - : -
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Гавр – ПСЖ
 - : -
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Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
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