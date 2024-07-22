Капризов и Головин провели мастер-класс для детей Кузбасса
Нападающий хоккейной «Миннесоты» Кирилл Капризов и полузащитник футбольного «Монако» Александр Головин во время отпуска провели мастер-класс для детей Кемеровской области.
Уроженцы Кузбасса поиграли в футбол вместе с юными мальчиками и девочками.
В сезоне-2023/24 Капризов принял участие в 75 матчах «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.
На счету Головина 27 сыгранных встреч за «Монако» во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и сделал столько же голевых передач.
Положение команд
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
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