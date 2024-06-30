Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

Тяжелый выбор Демидова, рекорды «Каролины» и наших вратарей. Главные русские итоги драфта НХЛ

«Монреаль» выбрал Демидова под пятым номером на драфте НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Демидов.
Фото USA Today Sports
Всего было выбрано 27 россиян.

В Вегасе прошло отличное шоу

На церемонию драфта в НХЛ в первую очередь надо смотреть как увлекательное шоу. В этом плане мероприятие в Вегасе получился великолепным — и за счет фантастического комплекса «Сфера», где все проходило, и благодаря решению некоторых клубов подключить к участию в событии популярных персон из развлекательной индустрии.

Канадская певица Селин Дион с артистизмом объявила выбор «Монреалем» Ивана Демидова. Еще больше понравилось появление на сцене знаменитого конферансье боксерских боев Майкла Баффера, который в неповторимом стиле назвал фамилию будущего игрока «Филадельфии» Джетта Лучанко.

Иван Демидов. Падение русского таланта на драфте НХЛ. «Монреаль» перехитрил конкурентов ради Демидова?

Со следующего года формат проведения драфта изменится. Он станет децентрализованным. Большая часть представителей клубов останется дома, чтобы организовывать медийные мероприятия непосредственно для своей болельщицкой аудитории. Выбор юниоров при помощи зум-технологии — это не так зрелищно и любопытно, как дискуссии за столом на всеобщем обозрении при обсуждении очередного выбора. Комиссионер лиги Гэри Бэттмен пообещал, что выход на подиум, игроки, их друзья и родители, а также живая фанатская аудитория останутся. Но, кажется, привычная аура драфта изменится не в лучшую сторону.

Иван Демидов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед Демидовым стоит тяжелый выбор

Технические и развлекательные составляющие этого мероприятия важны, но на судьбы юниоров влияют другие факторы. Высокий выбор не только признание уровня таланта отдельно взятого хоккеиста. Это еще и оковы, которые держат игрока в определенных рамках. В отличие от других россиян (Силаева, Сурина, Гридина и в меньшей степени Чернышова), которым прочат понятное в смысле развития будущее, перед Иваном Демидовым стоит тяжелейший выбор.

Он заявил о желании переехать из Санкт-Петербурга в систему «Монреаля» уже через год, когда истечет его действующий контракт со СКА. Однако нет уверенности, что он будет готов к НХЛ. В Санкт-Петербурге, зная о неизбежном отъезде, вряд ли собираются доверять Демидову твердое место в основном составе главной команды. Это совершенно понятная и объяснимая точка зрения. Нельзя инвестировать в кого-то впустую, не рассчитывая получить отдачи. «Лаваль» — фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ — не самая идеальная организация для развития молодежи в данный момент, особенно если дело касается русских игроков.

Артем Левшунов выбран &laquo;Чикаго Блэкхокс&raquo;. Четверо россиян, рекорды белорусов и норвежцев, провал шведов. Итоги первого раунда драфта НХЛ

Продлить контракт с петербуржцами на год, чтобы планомерно зайти во взрослый хоккей, было бы мудрым решением, если бы не существенное «но». У СКА с развитием молодежи тоже не все хорошо, а свежий пример с Матвеем Мичковым едва ли вдохновляет Демидова. Пара сезонов в другом клубе КХЛ типа «Торпедо» или «Северстали» — вариант хороший в теории, но совершенно не реализуемый на практике.

Демидов оценивается всеми как штучный товар с потенциалом суперзвезды. Позиция на драфте его перспектив не улучшила. Наоборот — появилось еще больше вопросов. Пока же сам Иван, как и другие русские юниоры, выбранные на драфте, выглядели счастливыми в моменте и за них можно порадоваться.

«Каролина» снова берет россиян

Снова отличилась «Каролина», закрепившая права сразу на шесть российских игроков. Такую любовь к нашим соотечественников клуб демонстрирует не в первый раз. Год назад их было выбрано пятеро, в 2022-м — четыре, три года назад — два, в 2020-м — три. Это свидетельство доверия клубного менеджмента к скауту Олегу Смирнову, который отвечает за Россию. Рисковать в поздних раундах в поле, где опасаются появляться многие конкуренты, умная и оправданная стратегия. Она уже работает.

Илья Набоков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Русские вратари поставили рекорд

Еще одна черта, характерная для последних драфтов — ставка на русских вратарей. Под влиянием успехов Андрея Василевского, Сергея Бобровского, Игоря Шестеркина и других наших голкиперов в НХЛ сейчас чуть ли не каждый второй клуб надеяться добыть алмаз даже на просторах МХЛ. Сегодня был установлен новый рекорд.

На одном драфте было выбрано восемь (!) российских голкиперов, из которых семь выступают на родине. К ним можно смело добавить и белоруса Павла Мойсевича, который раскрылся в системе СКА, хотя ранее его недооценили дома. Выбранный в пятом раунде Иван Юнин в «Омских Ястребах» котировался только четвертым по ранжиру вратарем в течение сезона, в основном играя в юниорской лиге. Денис Габдрахманов обратил на себя внимание скаутов «Флориды», выступая в МХЛ за «Тюменский Легион».

Кажется, что уже через лет русских голкиперов начнут драфтовать даже из студенческих лиг. Мода на наших вратарей продолжается и даже набирает обороты. Приятно всем, включая президента ФХР Владислава Третьяка. Вот так бы и с игроками других амплуа.

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;). «Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

Первый раунд

5. «Монреаль» — Иван Демидов (нападающий, СКА, КХЛ)

10. «Нью-Джерси» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо», КХЛ)

22. «Нэшвилл» — Егор Сурин (нападающий «Локомотив», КХЛ)

28. «Калгари» — Матвей Гридин (нападающий, «Маскегон», USHL)

Второй раунд

33. «Сан-Хосе» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва, КХЛ)

38. «Колорадо» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Магнитогорск, КХЛ)

49. «Нью-Джерси» — Михаил Егоров (вратарь, «Омаха», USHL)

50. «Каролина» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо», КХЛ)

Третий раунд

84. «Калгари» — Кирилл Зарубин (вратарь, АКМ, МХЛ)

97. «Флорида» — Матвей Шуравин (защитник, «Красная Армия», МХЛ)

Четвертый раунд

115. «Айлендерс» — Дмитрий Гамзин (вратарь, «Красная Армия», МХЛ)

124. «Каролина» — Александр Сиряцкий (защитник, «Стальные Лисы», МХЛ)

Пятый раунд

137. «Колорадо» — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы», МХЛ)

152. «Торонто» — Александр Плесовских (нападающий, «Мамонты Югры», МХЛ)

157. «Торонто» — Тимофей Обвинцев (вратарь, «Красная Армия», МХЛ)

Шестой раунд

168. «Каролина» — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы», МХЛ) — обменян в СКА в межсезонье

169. «Флорида» — Степан Горбунов (нападающий, «Белые Медведи, МХЛ)

173. «Филадельфия» — Илья Паутов (нападающий, «Красная Армия, МХЛ)

184. «Каролина» — Роман Шохрин (защитник, «Локо», МХЛ)

188. «Каролина» — Федор Аврамов (нападающий, ХК «Капитан», МХЛ)

Седьмой раунд

194. «Сан-Хосе» — Ярослав Коростелев (вратарь, СКА-1946, МХЛ)

201. «Флорида» — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский легион», МХЛ)

204. «Баффало» — Василий Зеленов (нападающий, «Ред Булл Хоккей Юниорс», Австрия-2), также есть австрийское гражданство

210. «Монреаль» — Макар Ханин (нападающий, МХК «Динамо» СПб, МХЛ)

211. «Торонто» — Матвей Короткий (нападающий, СКА-1946, МХЛ)

217. «Колорадо» — Никита Прищепов (нападающий, «Викториавилль», QMJHL)

220. «Каролина» — Андрей Крутов (нападающий, «Чайка», МХЛ)

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Антон Силаев
Иван Демидов
Илья Набоков
0
Читайте также
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
На базе сборной Германии по футболу проблемы с комарами
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шокирующий обмен самого дорогого русского защитника НХЛ! «Тампа» отправила Сергачева в «Юту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
9.06
11.06
14.06
16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости