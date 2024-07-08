Здено Хара стал Железным Человеком! После хоккея знаменитый словак бегает марафоны и участвует в велогонках
Здено Хара провел 24 сезона в НХЛ: стал рекордсменом лиги по играм в регулярном чемпионате для защитников и настоящей легендой «Бостона», за который выступал 14 лет. Обладатель Кубка Стэнли закончил карьеру в 2022-м, но не ушел из спорта. Словак продолжает соревноваться, но уже совсем в других дисциплинах.
Здено поучаствовал в Ironman в Канаде — соревновании по триатлону, которое считается одним из самых сложных спортивных испытаний в мире. Оно состоит из трех этапов — заплыв на 3,86 километра, велогонка на 180 и забег на марафонскую дистанцию. Дисциплины следуют друг за другом без пауз.
Хара впервые поучаствовал в Ironman и даже прошел суммарную дистанцию в 226 километров с результатом 10 часов 20 минут и 53 секунды:
— на заплыв потратил 1:29:57;
— на велогонку — 5:15:10;
— на марафон — 3:27:08.
Хара занял 140-е место в возрастной категории старше 45 лет.
Такие гонки на выносливость стали обыденностью для словака после завершения карьеры хоккеиста. За последние 15 месяцев он поучаствовал в восьми марафонах, а в апреле даже пробежал в известном во всем мире Бостонском. Там, кстати, Хара показал худшее время, чем на прошедшем триатлоне — 3 часа 30 минут и 52 секунды. Там же в 2023-м он выступил с результатом 3:38:23.
Одной из главных целей Хары после завершения карьеры стало участие во всех главных мировых марафонах — в Токио, Лондоне, Берлине и Чикаго. В английской столице словак уже выступил — спустя всего шесть дней после завершения забега в Бостоне. При этом он значительно улучшил время — 3 часа 11 минут и 4 секунды. Этого совсем немного не хватило до улучшения личного рекорда (3:10:24). Помимо бега, Здено ездит на велосипеде — и также поучаствовал в нескольких соревнованиях.
«В детстве я был большим поклонником велоспорта, — объяснил словак. — Бег всегда был большой частью подготовки к хоккею в Восточной Европе. Эти два вида спорта всегда были составляющей моего взросления. После завершения карьеры я оставался активным и продолжал бегать и ездить на велосипеде. Я познакомился с несколькими людьми, которые приблизили меня к марафонскому бегу и триатлону».
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
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|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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