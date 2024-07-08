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Здено Хара стал Железным Человеком! После хоккея знаменитый словак бегает марафоны и участвует в велогонках

Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Здено Хара после окончания хоккейной карьеры занялся триатлоном.
Фото из соцсетей Здено Хары, Global Look Press
А теперь ему покорился Ironman.

Здено Хара провел 24 сезона в НХЛ: стал рекордсменом лиги по играм в регулярном чемпионате для защитников и настоящей легендой «Бостона», за который выступал 14 лет. Обладатель Кубка Стэнли закончил карьеру в 2022-м, но не ушел из спорта. Словак продолжает соревноваться, но уже совсем в других дисциплинах.

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Здено поучаствовал в Ironman в Канаде — соревновании по триатлону, которое считается одним из самых сложных спортивных испытаний в мире. Оно состоит из трех этапов — заплыв на 3,86 километра, велогонка на 180 и забег на марафонскую дистанцию. Дисциплины следуют друг за другом без пауз.

Фото из соцсетей Здено Хары

Хара впервые поучаствовал в Ironman и даже прошел суммарную дистанцию в 226 километров с результатом 10 часов 20 минут и 53 секунды:

— на заплыв потратил 1:29:57;

— на велогонку — 5:15:10;

— на марафон — 3:27:08.

Хара занял 140-е место в возрастной категории старше 45 лет.

Такие гонки на выносливость стали обыденностью для словака после завершения карьеры хоккеиста. За последние 15 месяцев он поучаствовал в восьми марафонах, а в апреле даже пробежал в известном во всем мире Бостонском. Там, кстати, Хара показал худшее время, чем на прошедшем триатлоне — 3 часа 30 минут и 52 секунды. Там же в 2023-м он выступил с результатом 3:38:23.

Фото из соцсетей Здено Хары

Одной из главных целей Хары после завершения карьеры стало участие во всех главных мировых марафонах — в Токио, Лондоне, Берлине и Чикаго. В английской столице словак уже выступил — спустя всего шесть дней после завершения забега в Бостоне. При этом он значительно улучшил время — 3 часа 11 минут и 4 секунды. Этого совсем немного не хватило до улучшения личного рекорда (3:10:24). Помимо бега, Здено ездит на велосипеде — и также поучаствовал в нескольких соревнованиях.

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«В детстве я был большим поклонником велоспорта, — объяснил словак. — Бег всегда был большой частью подготовки к хоккею в Восточной Европе. Эти два вида спорта всегда были составляющей моего взросления. После завершения карьеры я оставался активным и продолжал бегать и ездить на велосипеде. Я познакомился с несколькими людьми, которые приблизили меня к марафонскому бегу и триатлону».

Здено Хара
Хоккей
НХЛ
БК Бостон Селтикс
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