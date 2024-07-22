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22 июля, 23:54

Овечкин — о покушении на Трампа: «Слава Богу, что он остался жив»

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Овечкин на приеме у Дональда Трампа в Белом доме в 2018 году.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании.

«Покушение на Трампа — тупость. Я не понимаю, как можно убить человека. Даже если ты его ненавидишь. Слава Богу, что он остался жив», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

В ходе митинга неизвестный несколько раз выстрелил в сторону Трампа. В результате 78-летний чиновник был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили ранения тяжелой степени. Позже выяснилось, что Секретная служба США ликвидировала подозреваемого.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Дональд Трамп
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