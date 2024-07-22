Панарин подвел итоги своего выступления в прошедшем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назвал хорошим для себя прошедший сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я считаю, что провел хороший сезон. У меня многое получалось, и команда играла здорово. Конечно, обидно было проиграть в плей-офф «Флориде», этим мы не можем быть довольны, будем идти дальше», — цитирует Панарина ТАСС.

В прошедшем сезоне россиянин набрал 120 очков (49 + 71) в 82 матчах регулярного чемпионата, установив новый личный рекорд.