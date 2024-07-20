Овечкин: «Из молодых в НХЛ выделялся Бедард. Капризов тоже хорошо сыграл»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал молодых игроков, которые произвели на него особое впечатление в сезоне НХЛ-2023/24.

«Поздравил Бобровского с победой в Кубке Стэнли. Сказал, что он молодец. Поддерживаем с ним контакт. Кто из молодых произвел впечатление? Бедард хороший. Капризов еще молодой, конечно, тоже хорошо сыграл. А так очень много талантливых игроков приходит в лигу», — сказал Овечкин Sport24.

В субботу, 20 июля, капитан «Кэпиталз» принял участие в матче звезд КХЛ и НХЛ. Форвард забросил первую шайбу, отличившись на первой минуте. Встреча завершилась ничьей 8:8.