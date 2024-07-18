Источник: Кузнецов стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Форвард прошел процедуру драфта отказов, куда его выставила «Каролина» 17 июля.

«Он может подписать контракт с кем захочет», — написал Фридман.

15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже агент 32-летнего хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.