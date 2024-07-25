Луукконен подписал пятилетний контракт с «Баффало»

«Баффало» подписал с голкипером Укко-Пеккой Луукконеном пятилетний контракт на 23,75 миллиона долларов, сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний финн ранее обращался по вопросу согласования условий контракта в арбитраж, как и российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

В сезоне-2023/24 Луукконен сыграл 54 матча, отражая 91,0 процента бросков по своим воротам.