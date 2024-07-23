Кочетков рассказал, планирует ли чаще играть на выходах в НХЛ

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков признался, что не планирует увеличить частоту игры на выходах в НХЛ.

«Мне нравится выходить из ворот, когда это к месту. Если это может помочь команде, почему нет. Я не думаю о том, что должен делать меньше или больше. Все должно быть к месту, должен быть баланс. Просто думаю о том, как помочь команде, как стать лучше, как помочь развиваться», — цитирует Кочеткова ТАСС.

25-летний россиянин выступает за «Каролину» с 2022 года. В 2019 году «Харрикейнз» выбрали Кочеткова под 36-м номером второго раунда драфта НХЛ.

В прошедшем сезоне голкипер провел 42 матча за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ с процентов отраженных бросков — 91. В плей-офф на его счету один матч.