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Сегодня, 23:12

Дин Эвасон назначен на должность главного тренера «Коламбуса»

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Канадец Дин Эвасон стал главным тренером «Коламбуса», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

59-летний специалист подписал с «Блю Джекетс» долгосрочный контракт.

С 2019 по 2024 год Эвасон возглавлял «Миннесоту», с которой трижды выходил в плей-офф НХЛ, однако не пробивался дальше первого раунда.

По итогам прошлого сезона «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команды выступают российские игроки Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и Даниил Тарасов.

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