В НХЛ тоже есть блат? Сын президента «Вашингтона» стал генменеджером
Межсезонье-2024 получается очень насыщенным для «Вашингтона». Еще до открытия рынка свободных агентов генеральный менеджер Брайан Маклеллан начал серьезную работу, выменяв из «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа и из «Калгари» — Эндрю Манджапане. А уже после драфта добавил к действующему составу вратаря Томпсона, защитников Роя и Чикрана, а также нападающих для нижних троек Рэддиша и Дюхейма.
Казалось бы, образцовая работа, учитывая еще и продление ведущего центра Макмайкла на два года за небольшие деньги (2,1 миллиона долларов в год). Но в итоге в «Вашингтоне» впервые за 10 лет сменился генеральный менеджер. Маклеллан занял пост президента по хоккейным операциям, а его обязанности теперь будет исполнять Крис Патрик, который три года работал ассистентом генменеджера «Кэпиталз».
«Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремленный и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперед. Мы уверены, что у нас есть динамичная команда лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперед», — заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Интересно, что Крис Патрик — сын президента «Столичных» Дика Патрика, который занимает этот пост уже 42 года. При этом Крис работал только в клубе своего отца, постепенно повышаясь в должности с сезона-2009/10. Неужели Патрик-старший пропихивает сына по карьерной лестнице, пользуясь своим положением? Ведь в 1994 году «Вашингтон» и задрафтовал Криса, хотя он и близко не был талантливым игроком — в итоге он закончил с хоккеем спустя четыре года, сыграв всего 20 матчей за Университет Принстона.
Сомневаюсь в этой конспирологической теории: вряд ли Леонсис допустил бы назначение Патрика-младшего, будь тот бездарем. Да и Маклеллан все равно сохранит свое влияние на трансферы клуба.
Главная задача для нового генменеджера на данный момент — разобраться с попаданием под потолок зарплат. После череды подписаний «Вашингтон» превышает его на 4 миллиона долларов. Если Ти Джей Оши решит раньше окончания срока контракта завершить карьеру из-за травм, то он облегчит жизнь Патрику. Но если американский нападающий продолжит играть, генменеджеру нужно будет расставаться с кем-то из ключевых хоккеистов.
Оценить работу Патрика-младшего можно будет только по истечении предстоящего сезона и драфта. Но после этого межсезонья болельщики «Вашингтона» и все, кто ожидает покорения Александром Овечкиным великого рекорда Уэйна Гретцки, зарядились оптимизмом. И пусть дело не столько в Патрике, сколько в подписаниях его предшественника, можно надеяться, что организация движется в правильном направлении.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
|0
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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