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Сегодня, 07:00

«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с нападающим Гринтри

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» объявил о подписании с нападающим Лиамом Гринтри трехлетнего контракта новичка.

Среднегодовая зарплата 18-летнего игрока составит 975 тысяч долларов. Гринтри был выбран клубом под общим 26-м номером на драфте НХЛ-2024.

В прошедшем сезоне канадец был капитаном команды «Виндзор». Он набрал 90 (36+54) очков в 64 играх в юниорской лиге Онтарио. Гринтри весной этого года играл за Канаду на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет. Он провел 7 матчей, набрал 4 (2+2) очка и выиграл со сборной турнир.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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