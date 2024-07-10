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Сергачев продает шикарный особняк после обмена в «Юту». Почти за 11 миллионов долларов

Российский хоккеист продает особняк в США за 10,9 миллиона долларов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Михаил Сергачев
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press
Этот дом хоккеист приобрел менее года назад.

Сенсационный обмен защитника Михаила Сергачева из «Тампы» в клуб — дебютант НХЛ «Юту» удивил экспертов, болельщиков и самого россиянина. Двукратный обладатель Кубка Стэнли говорил, что был в шоке, а переход стал для него неожиданностью. В связи с переездом в Солт-Лейк-Сити 26-летний хоккеист принял решение выставить на продажу свой дом на набережной в городе Тампа.

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По данным портала Mansion Global, новый особняк в штате Флорида продается за 10,9 миллиона долларов. Как утверждает источник, Сергачев приобрел его примерно за 9 миллионов долларов осенью 2023 года. Дом расположен в районе Бич-Парк.

Общая площадь недвижимости составляет 814 квадратных метров. В доме шесть спален и пять ванных комнат, включая главную спальню с террасой и спа с глубокой ванной. Здесь также есть кухня и столовая с мраморным камином, зона отдыха и гостиная, барные зоны и кинозал. Жилище оснащено домашним офисом и кинозалом. В доме оборудован винный погреб с контролем климата и гараж на десять машин со станцией для зарядки электромобилей.

Коттедж построен из прочных бетонных блоков и оснащен ударопрочными дверями и окнами. Данное сооружение способно выдерживать штормы, а жилые помещения приподняты по высоте, чтобы снизить риск затопления комнат.

На прилегающей местности у дома установлены бассейн с плавающим спа и огненными фонтанами, а также крытая гостиная и столовая, летняя кухня и две солнечные террасы. В особняке есть новый док с двумя лодочными подъемниками.

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Сергачев переезжает в «Юту» с супругой Елизаветой и сыном Федором, которому чуть больше года. Михаил выступал за «Лайтнинг» с 2017-го. Вместе с «Тампой» защитник выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021). В составе «Молний» россиянин провел в общей сложности 471 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 257 (48+209) очков. В плей-офф у хоккеиста — 100 игр и 34 (9+25) очков.

Сергачев и его команда «Сектор 98» стали одними из организаторов благотворительного «Матча года» с участием звезд КХЛ и НХЛ. Игра пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены».

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Юта
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