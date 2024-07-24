Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:31

Бобровский: «Путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что чувствовал в финальной серии Кубка Стэнли, когда «Эдмонтон» сравнял счет.

«Удерживать победу всегда сложнее, чем ее завоевывать. Но я верю, что мы с ребятами еще способны добиться новых успехов. По крайней мере, у меня есть мотивация это сделать. Мне 35 лет, но любовь к хоккею и стремление побеждать у меня такие же, как и раньше.

Помню, что испытывал после шестого матча, когда счет стал 3-3. Обида, боль, грусть... Но в то же время было понимание, что есть еще один матч, последний. И что все решится все равно только в седьмой игре. Задача уже не менялась — надо было выиграть один матч. Верил, что мы сможем это сделать. Ну и, наверное, путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности. Так что главное, что все для нас закончилось хорошо», — цитируют «Известия» Бобровского.

 

Источник: Известия
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Сколько призовых получили чемпионы НХЛ за победу в Кубке Стэнли? Все о деньгах финала плей-офф
Бердников: «Бобровский очень здорово провел плей-офф, реально был стеной»
Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»
Бобровский: «Сразу сказал, что хочу выиграть во «Флориде» Кубок Стэнли. И вот мы здесь»
Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды»
Бобровский о том, что Панарин не выиграл Кубок Стэнли: «Неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мичков прилетел в Филадельфию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости