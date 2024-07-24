Бобровский: «Путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что чувствовал в финальной серии Кубка Стэнли, когда «Эдмонтон» сравнял счет.
«Удерживать победу всегда сложнее, чем ее завоевывать. Но я верю, что мы с ребятами еще способны добиться новых успехов. По крайней мере, у меня есть мотивация это сделать. Мне 35 лет, но любовь к хоккею и стремление побеждать у меня такие же, как и раньше.
Помню, что испытывал после шестого матча, когда счет стал 3-3. Обида, боль, грусть... Но в то же время было понимание, что есть еще один матч, последний. И что все решится все равно только в седьмой игре. Задача уже не менялась — надо было выиграть один матч. Верил, что мы сможем это сделать. Ну и, наверное, путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности. Так что главное, что все для нас закончилось хорошо», — цитируют «Известия» Бобровского.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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