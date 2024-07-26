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Кучеров попал в топ-10 игроков НХЛ по преодоленному расстоянию за сезон-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг хоккеистов, которые преодолели наибольшее расстояние в сезоне-2023/24.

Первое место занял форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, пробежавший за сезон 483 км. Вторым стал защитник «Баффало» Расмус Далин (481,6 км), третьим — защитник «Монреаля» Майкл Мэтисон (475,2 км). В топ-5 также вошли Роман Йоси («Нэшвилл», 472,8 км) и Дрю Даути («Лос-Анджелес», 472,2 км).

10-е место в рейтинге занял российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, преодолевший за сезон 458,5 км.

Источник: НХЛ
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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