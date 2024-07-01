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Сегодня, 11:00

Что будет с чемпионской «Флоридой»? Куда перейдут Тарасенко и Стэмкос? Интриги открытия рынка НХЛ

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты Владимир Тарасенко и Стивен Стэмкос
Владимир Тарасенко и Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press, USA Today Sports
Сегодня в 19.00 в НХЛ откроется рынок свободных агентов. «СЭ» выделил главные интриги ближайших дней.

Трансформация чемпионской «Флориды»

Игроки «Пантерз» с размахом провели воскресенье, отрываясь по полной программе на чемпионском параде. О будущем в такие моменты хочется думать меньше всего. Однако уже сейчас очевидно, что команда изменится в межсезонье. Даже повышение потолка зарплат на 4,5 миллиона долларов не позволит удержать все важные фигуры.

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С лучшим снайпером Сэмом Райнхартом, забросившим за сезон с учетом плей-офф 67 шайб, переговоры продвигаются успешно. Но судьба еще шести нападающих основной обоймы, включая россиянина Владимира Тарасенко, не определена. Почти наверняка уйдет из команды ведущий защитник Брэндон Монтур, получавший 3,5 миллиона в год.

На рынке 30-летний игрок, годом раньше набравший 86 очков в 101 матче (в минувшем сезоне — 44 в 90), может рассчитывать на удвоение зарплаты. Тогда как ветеранам Дмитрию Куликову и Оливеру Экман-Ларссону тоже хочется хорошей жизни, пусть их требования куда более скромные.

Брэндон Монтур (62-й номер).
Фото USA Today Sports

Десять предложений для Задорова

Из российских игроков в роли победителя заранее оказался защитник Никита Задоров. После блестящей игры в плей-офф он не смог договориться с «Ванкувером» и не сильно этому расстроился. Он наконец может выбирать вариант продолжения карьеры самостоятельно.

На месте Задорова прямо сейчас хотели бы оказаться многие. Спрос на него высок. Поговаривают, что габаритным россиянином интересуются чуть ли не десять клубов, включая «Торонто». Смущают только слухи о пожеланиях игрока, который якобы рассчитывает на зарплату в районе 6 миллионов долларов в год на долгосрочном контракте. Эти требования выглядят завышенными.

Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Неуважение к Стэмкосу

Сенсационное решение «Тампы» не оставлять у себя клубную легенду Стива Стэмкоса до сих пор сложно переварить. У клуба после обмена Михаила Сергачева в «Юту» появилось достаточно денег, чтобы удержать капитана. Однако первоначальное предложение не было улучшено. Генеральный менеджер Жюльен Бризбуа вместо этого получил от «Каролины» права на форварда Джейка Гюнцеля и готов завалить его деньгами.

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Бизнес оправдывает любые средства, которые помогают выполнению задачи. Стэмкоса фактически выставили за дверь, не проявив должного уважения. Он в свои 34 года постепенно сдает, что не влияет сейчас на его будущее. Хорошие предложения у него точно есть. Для красоты сюжета не помешало перейти в стан одного из конкурентов по «Востоку», чтобы при каждом удобном случае «передавать привет» руководству «Болтс» забитыми голами.

Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press

Средний выбор

Клубы выкупили контракты нескольких игроков — рост потолка способствует решительным шагам. Нападающий Джефф Скиннер стал не нужен «Баффало» и обязательно будет востребован. В целом же ситуацию на рынке можно оценить как среднюю. Ни бедную, но и не сильно богатую. В доступности не так много ярких хоккеистов, за которых развернется борьба до последнего цента.

Стоит выделить Джонатана Маршессо, который год назад завоевал титул с «Вегасом» и получил звание самого ценного игрока плей-офф, защитников Бретта Пеши, Брэйди Шея (оба — «Каролина»), Мэтта Роя («Лос-Анджелес»), центрфорварда Элиаса Линдхольма («Ванкувер») и Чендлера Стивенсона («Вегас»).

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При всем уважении к ним, вокруг ни одного из этих хоккеистов нельзя выстроить что-то действительно мощное. Каждый из них может стать недостающей деталью в команде, которая собирается биться за высокий результат. Это касается не только перечисленных выше хоккеистов. Клубы берегут самое ценное и с неохотой расстаются с действительно важными активами, как бы сложно ни было.

Никита Задоров
Патрик Кейн
Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
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7 - 4
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4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
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0 - 1
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4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
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25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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