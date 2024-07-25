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Малкин и Овечкин — давно не враги. Сыграют ли они еще вместе за сборную?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин и Евгений Малкин с кубком ЧМ-2014.
Фото photo.khl.ru
Время, когда отношения двух главных звезд нашего хоккея были напряженными, осталось в прошлом.

Перепалка на дружеском матче

Александр Овечкин и Евгений Малкин — главные российские хоккеисты двух последних десятилетий. Их медийный потенциал не затухает, даже когда карьера постепенно идет на спад. Нападающие уже не претендуют на Кубки Стэнли, «Харт Трофи» и другие индивидуальные призы, но бьются за личные рекорды и подписывают высокие контракты, несмотря на солидный возраст. Для поверхностно следящей за «шайбой» аудитории хоккей может вовсе ассоциироваться исключительно с Овечкиным или Малкиным. И неважно, что оба давно не играли на родине и почти всю карьеру посвятили двум клубам НХЛ — «Вашингтону» и «Питтсбургу».

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В России наших звезд в деле болельщики увидели на благотворительном матче, который организовали Михаил Сергачев и Артемий Панарин. Двух легенд объединили, что логично, в сборной НХЛ, да еще и выпустили в одной тройке. Сочетания звеньев в дружественном матче всегда условные. Шайбу особо делить не приходится, отрабатывать в обороне не надо. При этом Малкин не упустил момент, чтобы в шуточной форме поддеть Овечкина, когда в перерыве в раздевалке у Евгения брали интервью в прямом эфире.

— Он играть не хочет сегодня. Посмотрите на его движения. Движения нет. Бросок, конечно, есть. Но после первой смены все, его не видно. Где восьмерка на льду? — задался вопросом Малкин.

— Третий период все покажет, — отреагировал Овечкин на критику.

— Мы играем вчетвером, он на синей [линии] стоит, ты можешь вернуться?

— Ты мне сам сказал: «Стой на синей».

— Так ускорения нет.

— Так ты дай пас.

Фото photo.khl.ru

В разлетевшейся по социальным сетям перепалке читается ирония. Малкин хорошо владеет этим искусством. Вспомните хотя бы тост на 35-летии Овечкина, который начался словами: «Нам было, не знаю, по 16-18 лет — по-моему, чемпионат юниоров в Ярославле играли. Мы были молодые, красивые... Я по крайней мере». Через троллинг от Евгения может сложиться впечатление, что они с Александром дружат всю жизнь. Это, конечно, не так. Отношения двух русских суперзвезд накалились в 2007 году после конфликта Овечкина с агентом Малкина — Геннадием Ушаковым в одном из московских ночных клубов. Вдаваться в детали мутной истории не вижу смысла. Факт в том, что отношения Александра и Евгения оставались крайне напряженными и подогревались во время очных матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга», когда каждый форвард не упускал шанса впечатать в борт соотечественника.

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Не шла игра в одном звене

Разговоры и догадки о конфликте сопровождались неудачами на совместных топ-турнирах сборных, особенно олимпийских. В Ванкувере-2010 россияне вылетели в четвертьфинале от Канады, а тройка Овечкина с Малкиным и Александром Семиным провалила ключевой матч плей-офф. Прошло четыре года, и сценарий повторился в Сочи. Только на тренерском мостике уже стоял Зинэтула Билялетдинов, так и не решившийся развести Александра и Евгения по разным звеньям. Домашняя Олимпиада нанесла болезненный удар и окончательно подтвердила, что Овечкин и Малкин в одной тройке — это плохая затея.

Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На Кубке мира-2016 главные звезды России сыграли в разных звеньях. Малкин выходил с Николаем Кулеминым и Владимиром Тарасенко, Овечкин — с партнером по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым. Большого эффекта на статистику каждого нападающего это не произвело. Вряд ли Евгений и Александр остались довольны турниром в Торонто. Пока неизвестно, когда российская сборная вернется на мировую арену и увидим ли мы двух лучших игроков поколения в одной команде. Шуточки и взаимные подколы на благотворительном матче в Москве показывают, что их отношения наладились и сейчас вся вражда осталась в прошлом.

Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Питтсбурга&raquo; 14&nbsp;января 2009 года. «В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Прошло время, когда Малкин и Овечкин воспринимались как антагонисты. Они присутствуют на семейных торжествах, выходят в одной тройке, пусть и на благотворительном матче. Нельзя проецировать все это на совместную игру на топ-турнире, но за то, что главные звезды хоккейной России помирились и могут вот так приятельски подкалывать друг друга на камеру, можно только порадоваться. Ведь не стоит исключать, что Овечкин и Малкин еще сыграют вместе за сборную на Олимпиаде или Кубке мира. Эта мечта явно присутствует у каждого игрока.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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