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Сегодня, 10:16

Шартье подписал контракт с «Куньлунем» на один сезон

Алина Савинова
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Канадский нападающий Рурк Шартье перешел в «Куньлунь», сообщает пресс-служба китайской команды. 28-летний хоккеист заключил соглашение с клубом из Пекина сроком на один сезон.

«Шартье готов к новому вызову в карьере, а адаптация к КХЛ в нашей команде должна пройти комфортно. Добро пожаловать в Логово Дракона!» — говорится в заявлении «Куньлуня».

Шартье выступал за «Оттаву» и «Сан-Хосе» в НХЛ. Также он играл за фарм-клуб «Сенаторов» в АХЛ. Всего на его счету 241 матч в АХЛ и 56 — в НХЛ.

На уровне сборных Шартье с Канадой выиграл Кубок Глинки-Грецки в 2013 году и принимал участие в молодежном чемпионате мира в 2016-м.

Источник: https://t.me/krschina/11343
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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