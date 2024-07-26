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Сегодня, 18:38

Пять россиян включили в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

ESPN представил рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Второе место в рейтинге занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

«В НХЛ нет игрока, который за свою карьеру владел бы таким метким ударом, как Овечкин. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на сегодняшний день), во многом обусловлен его ростом, который помогает ему увеличить скорость и мощь удара», — написано в статье.

Помимо Овечкина в списке присутствуют еще 4 российских хоккеиста: Евгений Малкин (9-е место), Никита Кучеров (17-е), Андрей Василевский (19-е) и Павел Дацюк (22-е).

Источник: ESPN
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
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