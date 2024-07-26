Пять россиян включили в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN
ESPN представил рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. Список возглавил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Второе место в рейтинге занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
«В НХЛ нет игрока, который за свою карьеру владел бы таким метким ударом, как Овечкин. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на сегодняшний день), во многом обусловлен его ростом, который помогает ему увеличить скорость и мощь удара», — написано в статье.
Помимо Овечкина в списке присутствуют еще 4 российских хоккеиста: Евгений Малкин (9-е место), Никита Кучеров (17-е), Андрей Василевский (19-е) и Павел Дацюк (22-е).
Источник: ESPN
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|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
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|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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11.10
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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