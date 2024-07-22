Голкипер «Каролины» Кочетков считает уход Кузнецова потерей для команды
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова из клуба.
«Однозначно, это потеря для «Каролины». Во-первых, игроков такого класса, таких креативных в целом очень мало в лиге. Он центральный, русский, и лично мне нравилось, что он привнес изюминку в нашу команду. У нас очень систематичная команда, и у нас не хватает игроков такого плана, как Евгений, которые могут сыграть нестандартно, сделать то, на счет чего тренер не против», — цитирует Кочеткова ТАСС.
20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.
Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
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|Центральный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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