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Голкипер «Каролины» Кочетков считает уход Кузнецова потерей для команды

Виктория Кравченко
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова из клуба.

«Однозначно, это потеря для «Каролины». Во-первых, игроков такого класса, таких креативных в целом очень мало в лиге. Он центральный, русский, и лично мне нравилось, что он привнес изюминку в нашу команду. У нас очень систематичная команда, и у нас не хватает игроков такого плана, как Евгений, которые могут сыграть нестандартно, сделать то, на счет чего тренер не против», — цитирует Кочеткова ТАСС.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Источник: ТАСС
Евгений Кузнецов (хоккей)
Петр Кочетков
ХК Каролина Харрикейнз
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