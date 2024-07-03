Больше 12 миллионов для русского суперталанта. Сколько Мичков может заработать в «Филадельфии»?
Сага с отъездом Матвея Мичкова за океан официально завершилась после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. 1 июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с главным проспектом системы, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. Соглашения подобного типа не предполагают великих денег. По-настоящему зарабатывать игроки НХЛ начинают со второго-третьего контракта. Однако Мичков, как топ-проспект, получил приличные бонусы, выполнение которых значительно увеличит банковский счет нападающего.
Любой дебютант до 25 лет начинает карьеру в лиге с контракта новичка. Он предполагает жесткие сроки (от одного до трех лет) и лимитированные выплаты по окладу. Мичков получит 950 тысяч долларов — максимально возможную сумму для игроков, выбранных на драфте-2023. Она менялась по мере увеличения потолка зарплат. Для примера, Наиль Якупов, первый номер драфта-2012, подписал контракт новичка на 925 тысяч в год, а Макклин Селебрини, лидер последнего драфта, получит от «Сан-Хосе» 975 тысяч долларов.
Окладом заработки дебютантов не ограничиваются. В контракт включен подписной бонус (signing bonus), который выплачивается после заключения соглашения и учитывается в потолке зарплат. Матвей получил максимальные 95 тысяч. Еще два транша от «Флайерз» ждут нападающего летом 2025 и 2026 годов. Подписной бонус придуман для того, чтобы обезопасить игроков от возможного локаута, пандемии или неожиданного выкупа контракта. Гарантированные деньги — в обычных соглашениях бонус может достигать больших сумм — хоккеист получит уже летом, когда до старта сезона остается пара месяцев.
Главные бонусы новичков — бонусы за выступление (performance bonus). Они не гарантированы и активируются, только когда игрок выполняет оговоренные условия. Максимальный бонус за выступление — 3,5 миллиона. Однако Мичков может заработать только 3,3 миллиона — такая сумма указана в контракте. Бонусы этого типа делятся на две категории, которые предполагают разные достижения. По бонусам категории А можно заработать максимально 1 миллион долларов. Для этого необходимо выполнить четыре пункта (каждый принесет по 250 тысяч).
В бонусы категории А для нападающих входят:
- — 20 голов за сезон;
- — 35 голевых передач;
- — 60 очков;
- — быть в топ-6 по игровому времени среди нападающих (провести минимум 42 матча);
- — быть в топ-3 в команде среди нападающих по показателю полезности (минимум 42 матча);
- — минимум 0,73 очка в среднем за игру (минимум 42 матча);
- — попасть в символическую сборную новичков сезона;
- — быть выбранным на Матч звезд;
- — стать MVP Матча звезд.
Лимит бонусов категории В — 2,5 миллиона долларов. Их выплачивает лига, и суммы меняются в зависимости от выполненных достижений.
В бонусы категории В для нападающих входят:
- — войти в топ-10 по голам, передачам, очкам или очкам за матч для своего амплуа (минимум 42 матча);
- — выиграть «Харт Трофи», «Селке Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Конн Смайт Трофи» или «Колдер Трофи»;
- — войти в первую или вторую символическую сборную сезона.
За три года по контракту новичка с «Филадельфией» Мичков может заработать 12,75 миллиона долларов. Вот только для этого нападающему нужно закрыть бонусы за выступление. Выбить максимальную сумму практически невозможно. Среди россиян это удалось сделать Артемию Панарину — в первый год он обокрал «Чикаго» на максимальные 2,8 миллиона долларов, которые предусмотрены бонусом за выступление. Удастся ли это Мичкову — зависит от адаптации в новой лиге и роли, которую форварду выделит требовательный Джон Торторелла.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -