«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта
«Каролина» в своих социальных сетях объявила, что российский нападающий Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.
Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.
15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже агент 32-летнего хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию.
Соглашение Кузнецова с «Харрикейнз» действует до конца сезона-2024/25.
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|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|4.10
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Баффало – Нью-Джерси
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