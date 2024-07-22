Чинахов: «Надеюсь, еще поиграю в НХЛ с Марченко и Воронковым»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов поделился мнением о своей игре в сезоне-2023/24 и выразил надежду на то, что продолжит играть в одной тройке с Дмитрием Воронковым и Кириллом Марченко.

Марченко еще не договорился о новом контракте с «Блю Джекетс» и является ограниченно свободным агентом.

«Есть относительное удовлетворение сезоном. Конечно, всегда хочется выступить лучше. Но в целом считаю, выступил неплохо. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за то, что доверили мне место в составе, предоставляли достаточно игрового времени. Жаль, что результаты «Коламбуса» были неудачными. Последнее место в дивизионе — не то, что мы хотели.

Успех нашей тройки с Марченко и Воронковым? Просто дали нам играть. И всё. Повторюсь, нам доверял тренерский штаб. И у нас получилось. Во всяком случае статистика неплохая. Дай бог, чтобы в будущем так получалось, если снова соберемся в таком сочетании. Конечно, наличие Кирилла и Димы в одной тройке влияет. Ты можешь общаться по-русски с партнерами по звену. И это намного комфортней как на льду, так и вне льда. Поэтому у нас было всё отлично», — приводят «Известия» слова Чинахова.

В сезоне-2023/24 Чинахов провел 53 матча за «Коламбус» и набрал 29 (16+13) очков.