Чинахов: «Надеюсь, еще поиграю в НХЛ с Марченко и Воронковым»
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов поделился мнением о своей игре в сезоне-2023/24 и выразил надежду на то, что продолжит играть в одной тройке с Дмитрием Воронковым и Кириллом Марченко.
Марченко еще не договорился о новом контракте с «Блю Джекетс» и является ограниченно свободным агентом.
«Есть относительное удовлетворение сезоном. Конечно, всегда хочется выступить лучше. Но в целом считаю, выступил неплохо. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за то, что доверили мне место в составе, предоставляли достаточно игрового времени. Жаль, что результаты «Коламбуса» были неудачными. Последнее место в дивизионе — не то, что мы хотели.
Успех нашей тройки с Марченко и Воронковым? Просто дали нам играть. И всё. Повторюсь, нам доверял тренерский штаб. И у нас получилось. Во всяком случае статистика неплохая. Дай бог, чтобы в будущем так получалось, если снова соберемся в таком сочетании. Конечно, наличие Кирилла и Димы в одной тройке влияет. Ты можешь общаться по-русски с партнерами по звену. И это намного комфортней как на льду, так и вне льда. Поэтому у нас было всё отлично», — приводят «Известия» слова Чинахова.
В сезоне-2023/24 Чинахов провел 53 матча за «Коламбус» и набрал 29 (16+13) очков.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
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|0
|0
|2
|Даллас
|0
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|0
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|3
|Колорадо
|0
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|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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