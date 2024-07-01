Команду Кучерова и Василевского ломают через колено. Отдали суперзвезду и российского защитника
Самая резонансная сделка понедельника состоялась еще до официального открытия рынка свободных агентов. Она была ожидаема. «Тампа» договорилась о семилетнем контракте на общую сумму в 63 миллиона долларов с нападающим Джейком Гюнцелем, права на которого днем ранее приобрела у «Каролины».
Любопытна структура соглашения. Форвард получит в виде подписных бонусов 53 миллиона из 63, что вкупе с мягким налогообложением в штате Флорида стало мощным аргументом при переговорах. Другим претендентам на Гюнцеля конкурировать с предложением «Болтс» было почти нереально. «Харрикейнз» старались как могли, но в какой-то момент сдались и предпочли выручить за форварда хоть клок шерсти, а точнее — выбор в третьем раунде драфта-2025.
На бумаге тройка Кучеров — Пойнт — Гюнцель выглядит бомбически. В атаке это сочетание должно уничтожать всех и вся. Однако ради него генеральный менеджер Жюльен Бризбуа скинул в «Юту» защитника Михаила Сергачева после всего одного неудачного сезона, отягощенного серьезными травмами, а также не стал продлевать контракт с главным игроком в истории клуба Стивом Стэмкосом.
Предложение легенде на три с небольшим миллиона долларов на долгий срок и нежелание идти на компромисс выглядело как издевательство. Ветеран с годами подсел, но 81 очко в 79 матчах, включая 40 шайб — солидный показатель по любым меркам. В бригаде большинства с капризным Никитой Кучеровым, требующим каждый раз от партнеров выдавать максимум, заиграет не каждый. Стэмкос же колотил с передач россиянина одну шайбу за другой.
Фактически легенду подтолкнули к уходу, разменяв его, Сергачева и Таннера Жанно на Гюнцеля и улучшение глубины состава. Пришедшие из «Юты» защитник Янис Мозер и молодой талант Конор Гики, еще не игравший в НХЛ, неплохи. Но чемпионский костяк, дважды завоевавший Кубок Стэнли, съеживается. Лидерские качества и уважение внутри команды нельзя измерить цифрами, оценивающими игрока при действиях в формате «пять на пять». Осадок после такого решения остался глубокий.
Накажет ли судьба менеджмент «Тампы» за непопулярный поступок — вопрос будущего. Стэмкос выбрал «Нэшвилл», команду, которая находится на подъеме и весело действует в атаке. Нападающий получит 32 миллиона долларов за четыре сезона. Начать жизнь с нового листа в 34 года — далеко не худшее дело. Мотивация у форварда будет зашкаливать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1