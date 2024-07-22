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22 июля, 23:48

Овечкин: «Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. Дом есть дом»

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему по окончании игровой карьеры хочет вернуться из Америки в Россию.

«Здесь все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача»

Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PVyy8IeF9pE&feature=youtu.be
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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