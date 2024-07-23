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Сегодня, 05:58

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что президент России подарил ему на свадьбу.

«Это сервиз был, очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

Овечкин женат на модели Настасии Шубской. Пара зарегистрировала брак в августе 2016 года, а свадьба состоялась 8 июля 2017 года.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Источник: YouTube-канал «Дневник Хача»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Путин
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