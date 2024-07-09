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Сегодня, 21:00

Российский защитник подписал первый крупный контракт. Он долго шел к НХЛ

Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией» на 2 года
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист Егор Замула
Егор Замула.
Фото Global Look Press
Егор Замула — в «Филадельфии» еще на два года.

Егора Замулу довольно неожиданно прокатили на драфте-2018, где центральное скаутское бюро НХЛ котировало его под общим 64-м номером. Однако уже в сентябре «Филадельфия» подписала с российским защитником контракт новичка.

После этого были два сезона в WHL (Западной юниорской хоккейной лиге) и, наконец, дебют в НХЛ. Замулу очень долго подводили к основе: 2 матча в сезоне-2020/21, 10 матчей в сезоне-2021/22 и 14 матчей в сезоне-2022/23.

На протяжении всей карьеры россиянина преследовали травмы, что тоже мешало ему зайти в лигу: после МЧМ-2018 защитник выбыл до конца сезона из-за травмы спины, осенью 2021-го — на 4 недели из-за повреждения бедра, сезон-2022/23 практически полностью отыграл с травмой плеча.

Хоккеист Егор Замула
Фото Getty Images

Сам Замула тоже начал переживать, что не может заиграть в НХЛ и уже даже начал задумываться о возвращении в Россию, где не играл с 17 лет.

«Когда ты третий год играешь в АХЛ — начинаешь деградировать. Выходил на лед и не получал никакого кайфа. В клубе понимали, что я уже хотел уехать в Россию, не важно куда», — говорил защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Во всем россиянин винил тогдашнего генерального менеджера «Филадельфии» Чака Флетчера, с которым у него не очень сложились отношения. С увольнением Флетчера и приходом нового менеджера у хоккеиста дела пошли гораздо лучше.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю». Замула — об НХЛ

Перед сезоном-2023/24 Замула наконец подписал односторонний контракт с «Филадельфией» на скромные 775 тысяч долларов. «Там вопрос был вообще не в деньгах. Мы договорились за три или четыре дня. Клуб хотел, чтобы я летом восстанавливался в Филадельфии, что я и сделал», — сказал защитник про этот контракт.

И сезон-2023/24 стал первым полноценным в НХЛ для Замулы. Уже в первом матче с «Коламбусом» россиянин сделал ассист при показателе полезности «+2». Вторую игру Замула пропускал по медицинским показателям, а потом выдал еще два матча с результативными действиями.

«Я бы сказал, что первые 10 игр вы играете с большой энергией и эмоциями, первый год. Следующие 20 игр, до 30-35-й, ты будешь двигаться вверх и вниз, потому что это тяжелая лига и много хороших игроков», — рассказывал защитник.

За сезон Замула провел 66 матчей, набрав 21 (5+16) очко и стал четвертым по результативности защитником в команде.

Хоккеист Егор Замула
Фото Global Look Press

Теперь россиянин подписал контракт еще на два года, за которые суммарно заработает 3,4 миллиона долларов (1,5 в следующем сезоне и 1,9 в сезоне-2024/25). Конкуренция у Замулы ожидается серьезная: места в топ-4 в защите забронированы за Санхеймом, Драйсдейлом и Йорком. Придется посоревноваться с Расмусом Ристолайненом, Эриком Джонсоном и Ником Силером.

«Торторелла сказал, что здесь никому ничего не гарантировано и абсолютно все позиции для игрока открыты. Если будешь плохо играть, то давление от него начнется неприятное. Но справедливое», — говорил Замула.

Егор долго пробивался в НХЛ, и теперь все зависит только от него.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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