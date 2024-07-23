Овечкин признался, что его состояние составляет меньше 100 миллионов долларов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, сколько у него на данный момент свободных денег с учетом всех активов.

«100 миллионов долларов? Нет, конечно, меньше. А как? Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, все равно, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов, там же сейчас все вверх-вниз идет. Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

Ранее Овечкин признался, что считает жизнь в России более комфортной, чем в Америке и заявил, что у него нет паспорта США.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. У нападающего 853 гола в лиге — это второй показатель в истории. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 41 шайбу.

Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Зарплата хоккеиста — 9,5 миллиона долларов в год.