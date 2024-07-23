Овечкин признался, что его состояние составляет меньше 100 миллионов долларов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, сколько у него на данный момент свободных денег с учетом всех активов.
«100 миллионов долларов? Нет, конечно, меньше. А как? Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, все равно, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов, там же сейчас все вверх-вниз идет. Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».
Ранее Овечкин признался, что считает жизнь в России более комфортной, чем в Америке и заявил, что у него нет паспорта США.
Овечкин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. У нападающего 853 гола в лиге — это второй показатель в истории. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 41 шайбу.
Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Зарплата хоккеиста — 9,5 миллиона долларов в год.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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