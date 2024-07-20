Бобровский выразил сожаление, что не привезет Кубок Стэнли в Россию
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, когда на день получит Кубок Стэнли.
«Мой день с трофеем будет в сентябре. Я хочу собрать тренеров, которые мне помогали в последнее время, и поблагодарить за помощь, содействие на пути к цели. Сожаление, что не привезу трофей в Россию? Безусловно, было бы круто показать кубок нашим болельщикам и отпраздновать с ними. Но на сегодняшний день это невозможно», — приводит слова Бобровского «РБ Спорт».
В финале Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.
В субботу Бобровский принимал участие в матче звезд НХЛ и КХЛ, который завершился ничьей — 8:8.
Источник: РБ Спорт
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