Конекны подписал новый контракт с «Филадельфией» на восемь лет

Форвард Трэвор Конекны подписал новый контракт с «Филадельфией», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на 8 лет, по которому игрок получит 70 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Конекны провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 69 (33+36) очков.