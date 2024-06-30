Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»
Чемпионство «Флориды» еще свежо в воспоминаниях — «Эдмонтон» отыгрался в финальной серии с 0-3, но в решающей, седьмой игре «Пантерз» взяли верх. Не прошло и недели, как новые обладатели Кубка Стэнли отправились на Форт-Лодердейл-Бич праздновать победу.
Погода была против «Флориды»: незадолго до начала парада пошел ливень, а жителям даже приходило уведомление о надвигающемся наводнении. Празднования были перенесены, но в итоге начались еще под дождем — фанатов «Флориды» это нисколько не смутило. Да и могло ли, учитывая то, что это первый трофей в истории клуба?
Нападающий Картер Верхэге вынес Кубок Стэнли на сцену, а из колонок звучала нетленная «We Are The Champions». «Я никогда не думал, что так много людей выйдет поддержать нас. Для нас разделить этот момент с фанатами — это невероятно», — поражался российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который вышел из автобуса чуть раньше остальных и проходил мимо болельщиков.
Но главный момент с участием Бобровского был уже на сцене. Вратарь вышел перед болельщиками с российским флагом на плечах и выдал мощный спич: «1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моем первом интервью они спросили меня, зачем я пришел во «Флориду». Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!» В толпе в этот момент кто-то поднял над головой флаг с эмблемой новокузнецкого «Металлурга», родной команды Бобровского.
Владелец «Флориды» Винсент Виола танцевал на сцене, а его жена Тереза снимала все это на телефон. Александр Барков с одноклубниками пили пиво из кроссовок, а затем финский центрфорвард начал заводить толпу и просил всех выкрикивать «Бобби!» в честь Бобровского.
Вдоволь куражившийся после победы Мэттью Ткачак в какой-то момент свернул в бар, который по счастливой случайности оказался рядом. Некоторые игроки надели специальные футболки в честь главного тренера Пола Мориса и генерального менеджера Билла Зито. Счастью победителей не было предела, и это легко объяснимо. Как рассказывал в эксклюзивном интервью «СЭ» Сергей Бобровский, в какой-то момент показалось, что заветный трофей уплывает от «Флориды». Оттого и было вдвойне радостно за «Пантерз».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1