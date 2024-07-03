Русский форвард получил в НХЛ контракт жизни на 8 миллионов в год. Заслуживает ли Бучневич таких денег?
Давайте будем честны: когда Павел Бучневич в 2016-м уезжал в систему «Рейнджерс», мало кто верил, что воспитанник «Северстали» станет железобетонным игроком первого звена на уровне НХЛ, чьи свитера будут раскупать болельщики. Для многих он и сейчас остался просто качественным двухсторонним крайним, который в идеальном мире должен здорово дополнять в топ-6 более мастеровитых партнеров. Только едва ли в нынешнем «Сент-Луисе» есть нападающие, играющие на порядок ярче него.
Вчерашняя новость о подписании им нового контракта с «Блюз», по которому он за шесть лет получит 48 миллионов долларов и в первые четыре сезона его действия полностью обезопасит себя от обмена, сенсацией не стала. Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг не раз заявлял, что сохранение Бучневича будет для него приоритетом этим летом, и вел переговоры о новом соглашении на протяжении всего последнего месяца.
Кому-то восьмимиллионный кэпхит нападающего может показаться переплатой. Однако здесь важно помнить нынешний статус «музыкантов», к которым точно не рвутся топовые игроки с рынка. До тех пор пока в Миссури не закончится «мягкое обновление», цеплять крупных НСА для больших дел будет практически нереально. Поэтому Армстронгу и его специальному помощнику Александру Стину пришлось заплатить за Бучневича несколько выше его реальной стоимости. Тем более что долгожданное повышение потолка зарплат позволяет сделать это относительно безболезненно.
Болельщики «Сент-Луиса» должны по-настоящему поблагодарить россиянина не только за то, что он не покинул клуб в тяжелое время на фоне двух лет без плей-офф, но и за решение не выкручивать руки руководству, требуя максимальный 8-летний срок. Павел был в том положении, когда вполне мог диктовать свои условия клубу, угрожая выходом на рынок через год и вполне реальным интересом со стороны десятка других команд. Но, по словам его агента Тодда Даймонда, он не захотел быть рвачом, просто зарабатывающим деньги на излете карьеры:
«У Армстронга уже были хоккеисты, которые в 36 лет играли с тяжелыми контрактами. Но у Павла нет эго, чтобы идти их путем. Он также не хочет быть игроком, который просто получает деньги. Он хочет зарабатывать то, что зарабатывает. Если в 36 лет он по-прежнему будет очень продуктивен и счастлив в «Сент-Луисе», мы сможем обсудить продление еще на пару лет. Но на данный момент шесть лет — это срок, который устроил всех».
В Миссури у парня из Череповца есть все: огромная любовь болельщиков, безоговорочное уважение партнеров, полное доверие тренеров, стабильное место в первой тройке и первой спецбригаде большинства. «Павел полюбил Сент-Луис и чувствует себя комфортно при местном образе жизни. Он ладит со своими товарищами по команде и тренерами. Он чувствует, что его ценят, и это для него важно», — отметил в интервью The Athletic Даймонд.
Вопрос лишь в том, появятся ли в ближайшие несколько лет у «Блюз» перспективы на кубок. Глядя на несколько похудевший в последние пару лет ростер команды Дрю Бэннистера, причислить ее к разряду контендеров крайне сложно. У «блюзменов» классная и глубокая линейка защитников, но крайне сомнительное нападение, в котором ударной тройке Бучневич — Томас — Кайру не хватает поддержки от других сочетаний.
Через год Бучневич стал бы одним из главных лотов рынка свободных агентов. При умеренном финансовом запросе его разрывали бы клубы-претенденты, имеющие проблемы на флангах, — в этом не может быть никаких сомнений. Однако в итоге он предпочел погоне за чемпионством комфорт, спокойствие и стабильность.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1