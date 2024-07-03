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Русский форвард получил в НХЛ контракт жизни на 8 миллионов в год. Заслуживает ли Бучневич таких денег?

Форвард Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Павел Бучневич.
Фото Global Look Press
Павел Бучневич останется в «Сент-Луисе» еще на шесть лет.

Давайте будем честны: когда Павел Бучневич в 2016-м уезжал в систему «Рейнджерс», мало кто верил, что воспитанник «Северстали» станет железобетонным игроком первого звена на уровне НХЛ, чьи свитера будут раскупать болельщики. Для многих он и сейчас остался просто качественным двухсторонним крайним, который в идеальном мире должен здорово дополнять в топ-6 более мастеровитых партнеров. Только едва ли в нынешнем «Сент-Луисе» есть нападающие, играющие на порядок ярче него.

Вчерашняя новость о подписании им нового контракта с «Блюз», по которому он за шесть лет получит 48 миллионов долларов и в первые четыре сезона его действия полностью обезопасит себя от обмена, сенсацией не стала. Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг не раз заявлял, что сохранение Бучневича будет для него приоритетом этим летом, и вел переговоры о новом соглашении на протяжении всего последнего месяца.

Хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Павел Бучневич (в центре).
Фото Global Look Press

Кому-то восьмимиллионный кэпхит нападающего может показаться переплатой. Однако здесь важно помнить нынешний статус «музыкантов», к которым точно не рвутся топовые игроки с рынка. До тех пор пока в Миссури не закончится «мягкое обновление», цеплять крупных НСА для больших дел будет практически нереально. Поэтому Армстронгу и его специальному помощнику Александру Стину пришлось заплатить за Бучневича несколько выше его реальной стоимости. Тем более что долгожданное повышение потолка зарплат позволяет сделать это относительно безболезненно.

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Болельщики «Сент-Луиса» должны по-настоящему поблагодарить россиянина не только за то, что он не покинул клуб в тяжелое время на фоне двух лет без плей-офф, но и за решение не выкручивать руки руководству, требуя максимальный 8-летний срок. Павел был в том положении, когда вполне мог диктовать свои условия клубу, угрожая выходом на рынок через год и вполне реальным интересом со стороны десятка других команд. Но, по словам его агента Тодда Даймонда, он не захотел быть рвачом, просто зарабатывающим деньги на излете карьеры:

«У Армстронга уже были хоккеисты, которые в 36 лет играли с тяжелыми контрактами. Но у Павла нет эго, чтобы идти их путем. Он также не хочет быть игроком, который просто получает деньги. Он хочет зарабатывать то, что зарабатывает. Если в 36 лет он по-прежнему будет очень продуктивен и счастлив в «Сент-Луисе», мы сможем обсудить продление еще на пару лет. Но на данный момент шесть лет — это срок, который устроил всех».

Фото Global Look Press

В Миссури у парня из Череповца есть все: огромная любовь болельщиков, безоговорочное уважение партнеров, полное доверие тренеров, стабильное место в первой тройке и первой спецбригаде большинства. «Павел полюбил Сент-Луис и чувствует себя комфортно при местном образе жизни. Он ладит со своими товарищами по команде и тренерами. Он чувствует, что его ценят, и это для него важно», — отметил в интервью The Athletic Даймонд.

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Вопрос лишь в том, появятся ли в ближайшие несколько лет у «Блюз» перспективы на кубок. Глядя на несколько похудевший в последние пару лет ростер команды Дрю Бэннистера, причислить ее к разряду контендеров крайне сложно. У «блюзменов» классная и глубокая линейка защитников, но крайне сомнительное нападение, в котором ударной тройке Бучневич — Томас — Кайру не хватает поддержки от других сочетаний.

Через год Бучневич стал бы одним из главных лотов рынка свободных агентов. При умеренном финансовом запросе его разрывали бы клубы-претенденты, имеющие проблемы на флангах, — в этом не может быть никаких сомнений. Однако в итоге он предпочел погоне за чемпионством комфорт, спокойствие и стабильность.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
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Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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