Тыжных: «На драфте НХЛ есть такой фактор, который называется русский»

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey Александр Тыжных объяснил, почему некоторые клубы НХЛ не выбирают российских игроков на драфте.

«Есть такой фактор, который называется русский. Многие команды НХЛ не хотят иметь отношения с игроками из России. Почему? Может быть, они не знают, что будет с этим игроком в дальнейшем. То есть мы потратим свой драфт-пик на этого хоккеиста, а через два-три года он решит остаться в России еще на три-четыре года. Опять же это жизнь игрока, он определяет свою дальнейшую судьбу. Игрок может решить, что ему лучше остаться в России до 25-26 лет, если там все его устраивает — клуб, зарплата. Зачем ему тогда ехать в НХЛ? Генеральные менеджеры боятся этого. Поэтому им лучше взять канадца, американца или игрока из Европы», — приводит «РБ Спорт» слова Тыжных.

На драфте НХЛ-2024, который прошел с 28 по 29 июня, было выбрано 26 российских хоккеистов.