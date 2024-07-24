Бобровский: «Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский объяснил, почему на чемпионском параде после победы в Кубке Стэнли был с российским флагом.
«Это моя страна, моя Родина. Поэтому не мог не воспользоваться возможностью выйти с ее флагом. И я ей воспользовался. Очень рад этому, потому что для меня всегда честь носить флаг родной страны. Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли. Мой день с трофеем будет в сентябре, но все знают, что сейчас у российских хоккеистов нет возможности поехать с ним к себе домой. Мне бы очень хотелось показать его российским болельщикам, отпраздновать успех вместе с ними. Но пока ситуация такая, ничего не поделаешь», — цитируют «Известия» Бобровского.
35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
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|0
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|3
|Каролина
|0
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|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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