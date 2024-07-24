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Бобровский: «Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский объяснил, почему на чемпионском параде после победы в Кубке Стэнли был с российским флагом.

«Это моя страна, моя Родина. Поэтому не мог не воспользоваться возможностью выйти с ее флагом. И я ей воспользовался. Очень рад этому, потому что для меня всегда честь носить флаг родной страны. Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли. Мой день с трофеем будет в сентябре, но все знают, что сейчас у российских хоккеистов нет возможности поехать с ним к себе домой. Мне бы очень хотелось показать его российским болельщикам, отпраздновать успех вместе с ними. Но пока ситуация такая, ничего не поделаешь», — цитируют «Известия» Бобровского.

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.

Сергей Бобровский вышел с&nbsp;флагом России на&nbsp;чемпионском параде &laquo;Флориды&raquo;. Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

Источник: Известия
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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