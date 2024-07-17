Агент Кузнецова о расторжении контракта с «Каролиной»: «Переговоров с клубами из России пока нет»
Шуми Бабаев, российский агент нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова прокомментировал «СЭ» решение американского клуба выставить форварда на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.
Соглашение 32-летнего хоккеиста с «Харрикейнз» действовало до конца сезона-2024/25.
«Сейчас данным вопросом занимается американский агент Евгения. Означает ли расторжение контракта с «Каролиной» переезд в Россию? Посмотрим, что будет дальше, какое продолжение карьеры выберет форвард, дальше будем смотреть. Но на данный момент никаких переговоров с российскими клубами нет», — сказал Бабаев «СЭ».
Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.
15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже Шуми Бабаев опроверг эту информацию.
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Баффало – Нью-Джерси
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