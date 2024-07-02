Контракт жизни Задорова, Тренин едет к Капризову, Мичков — наконец в «Филадельфии». Русские итоги открытия рынка НХЛ
1 июля после открытия рынка свободных агентов клубы НХЛ объявили о нескольких десятках новых контрактов. Не остались в стороне главного дня переходов в году и россияне. «СЭ» собрал главные сделки с участием наших хоккеистов.
Никита Задоров, «Бостон», 6 лет, 5 миллионов долларов в год
Самый дорогостоящий контракт среди россиян заключил Никита Задоров. Защитник не договорился с «Ванкувером», в котором заканчивал сезон-2023/24, и вышел на рынок. В числе кандидатов на любителя модных костюмов называли «Колорадо», «Торонто» и «Бостон». Договорились в итоге с «Брюинз». Задоров подписал первый долгосрочный контракт в энхаэловской карьере. За ближайшие шесть лет Никита заработает 30 миллионов долларов.
Переход в «Бостон» — тот случай, когда финансовые амбиции сочетаются с карьерными. «Брюинз» остаются в пуле команд, которые ставят высокие задачи. Задоров — своеобразный защитник, чередующий классные силовые приемы с чудовищными провалами в обороне, но с грамотным тренером он способен заиграть на уровне второй пары «Бостона». Никита провел сильный плей-офф с «Ванкувером» и за 13 матчей набрал 8 (4+4) очков, став третьим снайпером команды. Неудивительно, что после такого Кубке Стэнли защитник подписал контракт жизни.
Яков Тренин, «Миннесота», 4 года, 3,5 миллиона в год
Российское представительство «Миннесоты» пополнил Яков Тренин. «Уайлд» не пожалели на двустороннего форварда 14 миллионов долларов. Нападающий подписал самый дорогой контракт в энхаэловской карьере — после прошлого сезона кэпхит взлетел на 1,8 миллиона.
Что в «Нэшвилле», что в «Колорадо» Тренина использовали как чеккера. Тренеры полагались на разрушительные качества нападающего, и свою порой незаметную, но важную работу Яков выполнял честно. Вот только новый контракт с «Уайлд» выглядит завышенным для форварда третьего-четвертого звена. Либо же генменеджер «Миннесоты» Билл Герин видит в Тренине атакующий потенциал, который почему-то не раскрыли в «Предаторз» и «Эвеланш».
Илья Любушкин, «Даллас», 3 года, 3,25 миллиона в год
В клуб с большими амбициями перешел Илья Любушкин. Ближайшие три сезона наш защитник проведет в «Далласе» и получит 9,75 миллионов долларов. За шесть лет в НХЛ он заработал статус надежного, а главное стабильного домоседа. Такие защитники редко получают большие деньги, но пользуются спросом и уважением тренеров. Вот и Любушкиным интересовались несколько клубов, и Илья договорился с «Далласом».
Защитник пробивался к самому крутому контракту в НХЛ через беспросветных аутсайдеров. Из России он вовсе уезжал в «Аризону», затем поиграл за «Баффало», «Анахайм», а островком света, пока не начался плей-офф, считалось время в «Торонто». «Даллас» не пожалел на Любушкина денег и дал трехлетний контракт. Защитник второй-третьей пары получил отличные условия, а вместе со «Старз» можно замахнуться и на Кубок Стэнли.
Дмитрий Куликов, «Флорида», 4 года, 1,15 миллиона в год
Отпраздновав, как и полагается, победу в Кубке Стэнли, «Флорида» принялась раздавать игрокам новые контракты. Остался в клубе Дмитрий Куликов. Опытный защитник продлил соглашение на четыре года, кэпхит составил чуть больше миллиона долларов.
Сделка на вполне земных условиях устроила все стороны. Дмитрий хотел остаться в «Пантерз», клуб хотел сохранить защитника, сыгравшего не последнюю роль в чемпионстве. Деньги, которые получит Куликов, кажутся скромными. Но не забываем о преимуществе «Флориды» в связи со льготным налогообложением. Прибавьте к этому комфортный климат и неугасающие амбиции клуба — и вы поймете, почему Куликов согласился на относительно небольшую сумму.
Матвей Мичков, «Филадельфия», 3 года, 950 тысяч в год
«Филадельфия» официально объявила переход, о котором в России говорили последние недели. Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Флайерз». Спустя год после драфта «Летчики» дождались главного проспекта системы. Ради отъезда в Северную Америку нападающий расторг соглашение со СКА.
В «Филадельфии» Мичкова ждет работа с «деликатным» Джоном Тортореллой. Требовательный и своенравный американец вполне подходит на роль тренера, который направит талант Матвея в правильное русло. В НХЛ форвард столкнется с новой планкой требований, которой нужно соответствовать. Это касается не только хоккея, но и быта. Чем раньше Мичков поймет все тонкости, тем быстрее пройдет адаптация к НХЛ. А заработать за три года с учетом бонусов (которые, правда, непросто выполнить) нападающий может до 13,35 миллиона долларов — гарантированная часть же намного скромнее.
Илья Самсонов, «Вегас», 1 год
О сделке пока не объявляли в Северной Америке, но, по данным «СЭ», Илья Самсонов также покинул «Торонто» и попробует перезагрузить карьеру в «Вегасе». Сумма соглашение пока остается неизвестной, но в ситуации с Самсоновым о деньгах размышлять стоит в последнюю очередь. Вырвавшись из «Вашингтона» в «Мэйпл Лифс», голкипер провел два зеркальных сезона. Два года назад Самсонова были готовы носить на руках. После нынешнего чемпионата «Торонто» не предложил Илье новый контракт — что неудивительно, если вспомнить, как вратарь попадал на драфт отказов.
Очередной шанс закрепиться в НХЛ воспитанник «Магнитки» получил в «Вегасе». «Рыцари» обменяли Логана Томпсона (по инициативе самого голкипера) в «Вашингтон» и остались с нестабильным Адином Хиллом, которого озолотили после чемпионства. Канадец с 4,9-миллионным кэпхитом считается основным голкипером, но даже в прошлом сезоне Томпсон смог подвинуть Хилла. Теперь это предстоит сделать Самсонову. Спрос на Илью сохранился после смазанного года в «Торонто», но еще один неудачный сезон может подвести вратаря к возвращению в КХЛ.
Примечание: среди россиян в списке неограниченно свободных агентов остаются Владимир Тарасенко, Александр Барабанов и Никита Зайцев (подпишет контракт со СКА).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1