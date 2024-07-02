Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:30

Контракт жизни Задорова, Тренин едет к Капризову, Мичков — наконец в «Филадельфии». Русские итоги открытия рынка НХЛ

Защитник Задоров подписал контракт с «Бостоном» на 30 миллионов долларов
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
Сразу несколько российских игроков подписали новые контракты.

1 июля после открытия рынка свободных агентов клубы НХЛ объявили о нескольких десятках новых контрактов. Не остались в стороне главного дня переходов в году и россияне. «СЭ» собрал главные сделки с участием наших хоккеистов.

Владимир Тарасенко. Стэмкос — в «Нэшвилле», Задоров — в «Бостоне». Что ждет Тарасенко? Live открытия рынка свободных агентов НХЛ

Никита Задоров, «Бостон», 6 лет, 5 миллионов долларов в год

Самый дорогостоящий контракт среди россиян заключил Никита Задоров. Защитник не договорился с «Ванкувером», в котором заканчивал сезон-2023/24, и вышел на рынок. В числе кандидатов на любителя модных костюмов называли «Колорадо», «Торонто» и «Бостон». Договорились в итоге с «Брюинз». Задоров подписал первый долгосрочный контракт в энхаэловской карьере. За ближайшие шесть лет Никита заработает 30 миллионов долларов.

Переход в «Бостон» — тот случай, когда финансовые амбиции сочетаются с карьерными. «Брюинз» остаются в пуле команд, которые ставят высокие задачи. Задоров — своеобразный защитник, чередующий классные силовые приемы с чудовищными провалами в обороне, но с грамотным тренером он способен заиграть на уровне второй пары «Бостона». Никита провел сильный плей-офф с «Ванкувером» и за 13 матчей набрал 8 (4+4) очков, став третьим снайпером команды. Неудивительно, что после такого Кубке Стэнли защитник подписал контракт жизни.

Яков Тренин.
Фото Global Look Press

Яков Тренин, «Миннесота», 4 года, 3,5 миллиона в год

Российское представительство «Миннесоты» пополнил Яков Тренин. «Уайлд» не пожалели на двустороннего форварда 14 миллионов долларов. Нападающий подписал самый дорогой контракт в энхаэловской карьере — после прошлого сезона кэпхит взлетел на 1,8 миллиона.

Что в «Нэшвилле», что в «Колорадо» Тренина использовали как чеккера. Тренеры полагались на разрушительные качества нападающего, и свою порой незаметную, но важную работу Яков выполнял честно. Вот только новый контракт с «Уайлд» выглядит завышенным для форварда третьего-четвертого звена. Либо же генменеджер «Миннесоты» Билл Герин видит в Тренине атакующий потенциал, который почему-то не раскрыли в «Предаторз» и «Эвеланш».

Илья Любушкин (слева).
Фото Global Look Press

Илья Любушкин, «Даллас», 3 года, 3,25 миллиона в год

В клуб с большими амбициями перешел Илья Любушкин. Ближайшие три сезона наш защитник проведет в «Далласе» и получит 9,75 миллионов долларов. За шесть лет в НХЛ он заработал статус надежного, а главное стабильного домоседа. Такие защитники редко получают большие деньги, но пользуются спросом и уважением тренеров. Вот и Любушкиным интересовались несколько клубов, и Илья договорился с «Далласом».

Защитник пробивался к самому крутому контракту в НХЛ через беспросветных аутсайдеров. Из России он вовсе уезжал в «Аризону», затем поиграл за «Баффало», «Анахайм», а островком света, пока не начался плей-офф, считалось время в «Торонто». «Даллас» не пожалел на Любушкина денег и дал трехлетний контракт. Защитник второй-третьей пары получил отличные условия, а вместе со «Старз» можно замахнуться и на Кубок Стэнли.

Дмитрий Куликов.
Фото USA Today Sports

Дмитрий Куликов, «Флорида», 4 года, 1,15 миллиона в год

Отпраздновав, как и полагается, победу в Кубке Стэнли, «Флорида» принялась раздавать игрокам новые контракты. Остался в клубе Дмитрий Куликов. Опытный защитник продлил соглашение на четыре года, кэпхит составил чуть больше миллиона долларов.

Сделка на вполне земных условиях устроила все стороны. Дмитрий хотел остаться в «Пантерз», клуб хотел сохранить защитника, сыгравшего не последнюю роль в чемпионстве. Деньги, которые получит Куликов, кажутся скромными. Но не забываем о преимуществе «Флориды» в связи со льготным налогообложением. Прибавьте к этому комфортный климат и неугасающие амбиции клуба — и вы поймете, почему Куликов согласился на относительно небольшую сумму.

Матвей Мичков, «Филадельфия», 3 года, 950 тысяч в год

«Филадельфия» официально объявила переход, о котором в России говорили последние недели. Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Флайерз». Спустя год после драфта «Летчики» дождались главного проспекта системы. Ради отъезда в Северную Америку нападающий расторг соглашение со СКА.

Матвей Мичков. Мичков уезжает в НХЛ. СКА сменил курс, а «Филадельфия» ждет игрока

В «Филадельфии» Мичкова ждет работа с «деликатным» Джоном Тортореллой. Требовательный и своенравный американец вполне подходит на роль тренера, который направит талант Матвея в правильное русло. В НХЛ форвард столкнется с новой планкой требований, которой нужно соответствовать. Это касается не только хоккея, но и быта. Чем раньше Мичков поймет все тонкости, тем быстрее пройдет адаптация к НХЛ. А заработать за три года с учетом бонусов (которые, правда, непросто выполнить) нападающий может до 13,35 миллиона долларов — гарантированная часть же намного скромнее.

Илья Самсонов.
Фото Global Look Press

Илья Самсонов, «Вегас», 1 год

О сделке пока не объявляли в Северной Америке, но, по данным «СЭ», Илья Самсонов также покинул «Торонто» и попробует перезагрузить карьеру в «Вегасе». Сумма соглашение пока остается неизвестной, но в ситуации с Самсоновым о деньгах размышлять стоит в последнюю очередь. Вырвавшись из «Вашингтона» в «Мэйпл Лифс», голкипер провел два зеркальных сезона. Два года назад Самсонова были готовы носить на руках. После нынешнего чемпионата «Торонто» не предложил Илье новый контракт — что неудивительно, если вспомнить, как вратарь попадал на драфт отказов.

Илья Самсонов. Самсонов провел плохой сезон. Но причина неудач «Торонто» — не в нем

Очередной шанс закрепиться в НХЛ воспитанник «Магнитки» получил в «Вегасе». «Рыцари» обменяли Логана Томпсона (по инициативе самого голкипера) в «Вашингтон» и остались с нестабильным Адином Хиллом, которого озолотили после чемпионства. Канадец с 4,9-миллионным кэпхитом считается основным голкипером, но даже в прошлом сезоне Томпсон смог подвинуть Хилла. Теперь это предстоит сделать Самсонову. Спрос на Илью сохранился после смазанного года в «Торонто», но еще один неудачный сезон может подвести вратаря к возвращению в КХЛ.

Примечание: среди россиян в списке неограниченно свободных агентов остаются Владимир Тарасенко, Александр Барабанов и Никита Зайцев (подпишет контракт со СКА).

Дмитрий Куликов
Илья Любушкин
Илья Самсонов
Матвей Мичков
Никита Задоров
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
1
Читайте также
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команду Кучерова и Василевского ломают через колено. Отдали суперзвезду и российского защитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
9.06
11.06
14.06
16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости