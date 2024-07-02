Сразу несколько российских игроков подписали новые контракты.

1 июля после открытия рынка свободных агентов клубы НХЛ объявили о нескольких десятках новых контрактов. Не остались в стороне главного дня переходов в году и россияне. «СЭ» собрал главные сделки с участием наших хоккеистов.

Никита Задоров, «Бостон», 6 лет, 5 миллионов долларов в год

Самый дорогостоящий контракт среди россиян заключил Никита Задоров. Защитник не договорился с «Ванкувером», в котором заканчивал сезон-2023/24, и вышел на рынок. В числе кандидатов на любителя модных костюмов называли «Колорадо», «Торонто» и «Бостон». Договорились в итоге с «Брюинз». Задоров подписал первый долгосрочный контракт в энхаэловской карьере. За ближайшие шесть лет Никита заработает 30 миллионов долларов.

Переход в «Бостон» — тот случай, когда финансовые амбиции сочетаются с карьерными. «Брюинз» остаются в пуле команд, которые ставят высокие задачи. Задоров — своеобразный защитник, чередующий классные силовые приемы с чудовищными провалами в обороне, но с грамотным тренером он способен заиграть на уровне второй пары «Бостона». Никита провел сильный плей-офф с «Ванкувером» и за 13 матчей набрал 8 (4+4) очков, став третьим снайпером команды. Неудивительно, что после такого Кубке Стэнли защитник подписал контракт жизни.

Яков Тренин. Фото Global Look Press

Яков Тренин, «Миннесота», 4 года, 3,5 миллиона в год

Российское представительство «Миннесоты» пополнил Яков Тренин. «Уайлд» не пожалели на двустороннего форварда 14 миллионов долларов. Нападающий подписал самый дорогой контракт в энхаэловской карьере — после прошлого сезона кэпхит взлетел на 1,8 миллиона.

Что в «Нэшвилле», что в «Колорадо» Тренина использовали как чеккера. Тренеры полагались на разрушительные качества нападающего, и свою порой незаметную, но важную работу Яков выполнял честно. Вот только новый контракт с «Уайлд» выглядит завышенным для форварда третьего-четвертого звена. Либо же генменеджер «Миннесоты» Билл Герин видит в Тренине атакующий потенциал, который почему-то не раскрыли в «Предаторз» и «Эвеланш».

Илья Любушкин (слева). Фото Global Look Press

Илья Любушкин, «Даллас», 3 года, 3,25 миллиона в год

В клуб с большими амбициями перешел Илья Любушкин. Ближайшие три сезона наш защитник проведет в «Далласе» и получит 9,75 миллионов долларов. За шесть лет в НХЛ он заработал статус надежного, а главное стабильного домоседа. Такие защитники редко получают большие деньги, но пользуются спросом и уважением тренеров. Вот и Любушкиным интересовались несколько клубов, и Илья договорился с «Далласом».

Защитник пробивался к самому крутому контракту в НХЛ через беспросветных аутсайдеров. Из России он вовсе уезжал в «Аризону», затем поиграл за «Баффало», «Анахайм», а островком света, пока не начался плей-офф, считалось время в «Торонто». «Даллас» не пожалел на Любушкина денег и дал трехлетний контракт. Защитник второй-третьей пары получил отличные условия, а вместе со «Старз» можно замахнуться и на Кубок Стэнли.

Дмитрий Куликов. Фото USA Today Sports

Дмитрий Куликов, «Флорида», 4 года, 1,15 миллиона в год

Отпраздновав, как и полагается, победу в Кубке Стэнли, «Флорида» принялась раздавать игрокам новые контракты. Остался в клубе Дмитрий Куликов. Опытный защитник продлил соглашение на четыре года, кэпхит составил чуть больше миллиона долларов.

Сделка на вполне земных условиях устроила все стороны. Дмитрий хотел остаться в «Пантерз», клуб хотел сохранить защитника, сыгравшего не последнюю роль в чемпионстве. Деньги, которые получит Куликов, кажутся скромными. Но не забываем о преимуществе «Флориды» в связи со льготным налогообложением. Прибавьте к этому комфортный климат и неугасающие амбиции клуба — и вы поймете, почему Куликов согласился на относительно небольшую сумму.

Матвей Мичков, «Филадельфия», 3 года, 950 тысяч в год

«Филадельфия» официально объявила переход, о котором в России говорили последние недели. Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Флайерз». Спустя год после драфта «Летчики» дождались главного проспекта системы. Ради отъезда в Северную Америку нападающий расторг соглашение со СКА.

В «Филадельфии» Мичкова ждет работа с «деликатным» Джоном Тортореллой. Требовательный и своенравный американец вполне подходит на роль тренера, который направит талант Матвея в правильное русло. В НХЛ форвард столкнется с новой планкой требований, которой нужно соответствовать. Это касается не только хоккея, но и быта. Чем раньше Мичков поймет все тонкости, тем быстрее пройдет адаптация к НХЛ. А заработать за три года с учетом бонусов (которые, правда, непросто выполнить) нападающий может до 13,35 миллиона долларов — гарантированная часть же намного скромнее.

Илья Самсонов. Фото Global Look Press

Илья Самсонов, «Вегас», 1 год

О сделке пока не объявляли в Северной Америке, но, по данным «СЭ», Илья Самсонов также покинул «Торонто» и попробует перезагрузить карьеру в «Вегасе». Сумма соглашение пока остается неизвестной, но в ситуации с Самсоновым о деньгах размышлять стоит в последнюю очередь. Вырвавшись из «Вашингтона» в «Мэйпл Лифс», голкипер провел два зеркальных сезона. Два года назад Самсонова были готовы носить на руках. После нынешнего чемпионата «Торонто» не предложил Илье новый контракт — что неудивительно, если вспомнить, как вратарь попадал на драфт отказов.

Очередной шанс закрепиться в НХЛ воспитанник «Магнитки» получил в «Вегасе». «Рыцари» обменяли Логана Томпсона (по инициативе самого голкипера) в «Вашингтон» и остались с нестабильным Адином Хиллом, которого озолотили после чемпионства. Канадец с 4,9-миллионным кэпхитом считается основным голкипером, но даже в прошлом сезоне Томпсон смог подвинуть Хилла. Теперь это предстоит сделать Самсонову. Спрос на Илью сохранился после смазанного года в «Торонто», но еще один неудачный сезон может подвести вратаря к возвращению в КХЛ.

Примечание: среди россиян в списке неограниченно свободных агентов остаются Владимир Тарасенко, Александр Барабанов и Никита Зайцев (подпишет контракт со СКА).