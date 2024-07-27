Русская пятерка: кто из россиян вошел в топ величайших хоккеистов НХЛ этого века

Лучшие в североамериканской лиге за 25 лет.

Американский спортивный канал ESPN в июле представил ряд рейтингов. Крупный кабельный вещатель при участии своих экспертов и авторов медиакорпорации по всему миру составил топ-100 выдающихся спортсменов XXI века и также опубликовал списки величайших атлетов по отдельным видам спорта и в ведущих лигах Северной Америки. Для НХЛ были названы 25 игроков, построивших наиболее яркие карьеры с начала 2000 года. Только трое попали в главную сотню, а среди лучших хоккеистов — пятеро россиян.

Фото Global Look Press

1. Сидни Кросби, центрфорвард

Ключевые достижения: в числе 100 величайших хоккеистов НХЛ, 2-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» и «Ришар Трофи» (лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата), 2-кратный обладатель «Харт Трофи» и 3-кратный обладатель «Тед Линдсей Эворд» (самому ценному и выдающемуся игроку сезона), 3-кратный обладатель Кубка Стэнли, 2-кратный обладатель «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф), 1596 очков в НХЛ (10-й показатель всех времен).

«Партнер Кросби по команде Крис Летанг вспомнил, как в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Сан-Хосе» Сидни предсказал, что они соорудят «важнейший гол» вечера. В итоге они разыграли победную комбинацию, которая принесла «Питтсбургу» четвертый Кубок в клубной истории. Летанг был совершенно ошеломлен предсказанием Кросби в такой значимый момент. Но Сидни впечатляет и разными маленькими эпизодами. Его бывший одноклубник Конор Шири вспоминал, как попал в звене с Кросби и был впечатлен словами, что он «здесь не просто так, а для того, чтобы играть в мой хоккей». Это оказало успокаивающее действие, в котором нуждался Шири. И этот жест Кросби он никогда не забудет», — написала автор ESPN о НХЛ Кристен Шилтон.

Фото Global Look Press

2. Александр Овечкин — левый крайний нападающий

Ключевые достижения: в числе 100 величайших хоккеистов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и «Конн Смайт Трофи», второй снайпер НХЛ в истории с 853 голами, рекордсмен НХЛ с 312 голами в большинстве, 9-кратный обладатель «Ришар Трофи» и одного «Арт Росс Трофи», 3-кратный обладатель «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», обладатель «Колдер Трофи» (лучшему новичку НХЛ).

«В НХЛ нет игрока, который за карьеру так выделялся своим щелчком, как Овечкин. Даже если Отец Время начал доставать его в некоторых вещах, остается чистая сила его фирменного броска. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на данный момент), во многом исходит из его умения использовать крупные габариты (190 см), чтобы добавить скорость и мощь броску, при котором шайба может лететь быстрее 100 миль в час (больше 160 км/ч). Когда Овечкин всем весом вкладывается в бросок, особенно из своего любимого места в левом круге, для любого вратаря это словно выстрел из гаубицы. Неудивительно, что столь многие не смогли помешать Ови зажечь лампу за воротами», — написала Кристен Шилтон.

Фото Global Look Press

3. Коннор Макдэвид, центрфорвард

Ключевые достижения: 5-кратный обладатель «Арт Росси Трофи», 3-кратный обладатель «Харт Трофи», семь 100-очковых сезонов за девять лет после дебюта в НХЛ, обладатель «Конн Смайт Трофи» после поражения в финале Кубка Стэнли-2024.

«Это может звучать пугающе, когда тебя называют Следующим после легенды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки. Однако Макдэвид не такой, как все. Капитан «Ойлерз» вышел под этот свет прожекторов как явный наследник Великого. И в это вписывается тот факт, что Макдэвид во время похода до финала Кубка Стэнли побил рекорд Гретцки из плей-офф-1988 по числу передач (32). Коннор долгое время был просто исключительным плеймейкером, но то, как он вытащил «Ойлерз» с 0-3 в финале и добился решающего матча №7, выглядело впечатляюще. Это справедливо принесло Макдэвиду «Конн Смайт» при проигранной попытке», — написала Кристен Шилтон.

Фото Global Look Press

9. Евгений Малкин, центрфорвард

Ключевые достижения: обладатель «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Конн Смайт Трофи», двух «Арт Росс Трофи», 3-кратный обладатель Кубка Стэнли.

«Подобно тому, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, точно так же у Кросби есть Малкин. Наличие пары выдающихся центрфорвардов своего поколения помогло «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли. Джино сыграл решающую роль в завоевании этих титулов, особенно в 2009 году, когда взял «Конн Смайт», а «Пингвины» — первый Кубок эры Кросби и Малкина. Сейчас Джино в двух голах от 500 за карьеру и в четырех очках от 1300», — написал еще один автор ESPN о хоккей Райан Кларк.

Фото Global Look Press

17. Никита Кучеров, правый крайний нападающий

Ключевые достижения: 2-кратный обладатель Кубка Стэнли и «Арт Росс Трофи», одного «Харт Трофи», пять участий в Матчах звезд.

«Прошло всего 10 дней с тех пор, как «Тампа» проиграла «Колорадо» в матче №6 финала Кубка Стэнли-2022, а Кучеров уже вышел на лед для подготовки к следующему сезону. Его одноклубник Росс Колтон едва мог в это поверить. «Я подумал: «Вау, что он делает?» И тогда ты понимаешь, насколько он предан игре, каково его отношение к делу, — сказал Колтон. — Вы видите результат его дополнительных усилий. Он всегда работает над своим мастерством», — написала Кристен Шилтон.

Фото Global Look Press

19. Андрей Василевский, вратарь

Ключевые достижения: четыре сезона с 35+ победами, обладатель «Везины Трофи» (лучшему вратарю сезона), 2-кратный обладатель Кубка Стэнли и одного «Конн Смайт Трофи».

«Одной из самых сильных сторон Василевского являются его габариты — при росте 193 см и весе под 100 кг он доминирует в площади ворот. Васи получил прозвище «Большой кот» за свои рефлексы и отменную гибкость, которыми он обладает даже при том, что является одним из самых крупных вратарей НХЛ. И это то, что помогло Василевскому стать легендой «Лайтнинг», — написала Кристен Шилтон.

Фото Global Look Press

22. Павел Дацюк, центрфорвард

Ключевые достижения: в числе 100 величайших хоккеистов НХЛ, 3-кратный обладатель «Селке Трофи» (лучшему нападающему оборонительного плана), 4-кратный обладатель «Леди Бинг Трофи» (за образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством), 2-кратный обладатель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба» (олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион НХЛ).

«Преданный «Ред Уингз» хоккеист никогда не выигрывал «Харт Трофи» или «Тед Линдсей». Но Дацюк также никогда не переставал удивлять оппонентов, которым он противостоял вечер за вечером. «Он просто один из тех игроков, которых можно назвать особенными, — сказал Мариан Хосса. — Он крут в защите. Думаю, он лучший в мире по отбору шайбы. Смотреть за ним весело. Иногда, когда у тебя шайба, а он крадет ее, ты просто смеешься, насколько непринужденно это выглядит», — написала Кристен Шилтон.