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«Золотой мяч» и «дерби уничтожения»: от Канчельскиса до Аршавина. Наши самые яркие хет-трики в Европе до Головина

Вспоминаем феерию россиян в топ-лигах.
«Пас из-за границы»
11:00 3
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В команде января Гюндоган, Левандовски и «Манчестер Сити». Кто попал в сборную Европы?

Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную лучших футболистов месяца.
«Пас из-за границы»
3 февраля 09:15 4

«Фернандо просил, чтобы я развеяла его прах на Карибах». Вдова Риксена — о жизни после смерти мужа

Экс-полузащитник «Зенита» и «Рейнджерс» скончался 18 сентября 2019-го, в 43 года.
«Пас из-за границы»
1 февраля 00:10 16

Идеальный солдат Джеррарда забивает чаще Месси. Он тащит «Рейнджерс» к первому чемпионству за десять лет

И делает это с позиции правого защитника!
«Пас из-за границы»
29 января 22:00 26

УЕФА создаст свою Суперлигу. На этот раз все серьезно

Европейский футбол ждут большие реформы.
«Пас из-за границы»
29 января 16:50 89

«Неправильное питание, женщины, проблемы с режимом». Как быть востребованным в «Спартаке» и «Аяксе», но закончить карьеру в 24 года

Аполлон Лемонджава — о проблемах молодых футболистов, Хендриксе и Промесе, Кварацхелии и Джугели.
«Пас из-за границы»
23 января 21:00 8

Футбольный энтузиаст. Что связывает Джо Байдена с соккером

Байден — настоящий энтузиаст соккера.
«Пас из-за границы»
20 января 14:30 25

На что тратят деньги футболисты РПЛ. Самые странные покупки — у игроков «Спартака» и «Зенита»

Суммы и условия покупок могут вас удивить.
«Пас из-за границы»
17 января 10:00 66

Лига Европы 2. Будут ли российские клубы рваться в Лигу конференций?

Окажется ли новый турнир действительно привлекательным — большой вопрос.
«Пас из-за границы»
16 января 21:05 99

Матч «Краснодара» стал для него последним. Этот арбитр больше не будет судить?

8 декабря он работал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1).
«Пас из-за границы»
Судейство 16 декабря 18:15 6

Великий Паблито. Каким я запомнил Паоло Росси

Легендарного чемпиона мира-82 вспоминает наш коллега Георгий Кудинов.
«Пас из-за границы»
10 декабря 17:10 22

«Я помог СССР победить Италию на Евро-1988». Памяти Паоло Росси

На 65-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории футбола.
«Пас из-за границы»
10 декабря 12:05 14

В команде ноября Левандовски, Холанн и оборона «Атлетико». Кто попал в сборную Европы?

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам ноября.
«Пас из-за границы»
2 декабря 19:25

Футбол. Наркотики. Похищения. История дружбы известного вратаря Игиты с королем преступного мира Эскобаром

Голкипер из-за дружбы с наркобароном Пабло Эскобаром оказался за решеткой.
«Пас из-за границы»
2 декабря 15:00 22

Самый неизвестный матч Марадоны. В грязи на картофельном поле

Раскопали невероятную историю, связанную с выступлениями великого аргентинца в Неаполе.
«Пас из-за границы»
27 ноября 21:30 16

Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной

Планета скорбит по великому футболисту.
«Пас из-за границы»
26 ноября 21:45 4

Рука Бога-2. Как сборная СССР проиграла Марадоне

Вспоминаем драматичный матч ЧМ-1990, в котором сборная СССР проиграла Аргентине (0:2).
«Пас из-за границы»
26 ноября 21:00 24

Прощание с Диего Марадоной: главные фото и видео

Мир прощается с легендарным аргентинцем.
«Пас из-за границы»
26 ноября 18:00 13

Неаполь прощается со своим божеством. Местному стадиону присвоят имя Марадоны

В знаменитом городе на юге Италии объявлен траур по ушедшему из жизни Диего Марадоне.
«Пас из-за границы»
26 ноября 14:50 12

«Марадона никогда не умрет. Мы его помним и плачем». Что пишут зарубежные СМИ о трагедии

Вся планета скорбит. Обзор мировой прессы после смерти великого Диего Марадоны.
«Пас из-за границы»
26 ноября 10:55 12

Марадона до сих один из лучших бомбардиров сборной и «Наполи»

Статистика выступлений легендарного аргентинца.
«Пас из-за границы»
26 ноября 09:10 10

«Мы с тобой эксцентричные». Тайсон уважал Марадону и даже гулял по Бразилии в футболке с его фамилией

Настоящие легенды спорта.
«Пас из-за границы»
26 ноября 03:00 8

Слезы везде. Аргентина, Неаполь и весь мир провожают Марадону

Печальные кадры.
«Пас из-за границы»
25 ноября 23:30 2
Фото

Прощай, Диего! Марадона остался в космосе

Умер Диего Марадона.
«Пас из-за границы»
25 ноября 21:00 131

«Бог позвал Диего домой». Весь мир скорбит после смерти Марадоны

Реакция известных людей и команд.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:45 24

Прощальная улыбка Марадоны. Ушел гений футбола

Яркие моменты из жизни легендарного футболиста.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:40 2
Фото

Топ-10 самых красивых голов Марадоны. Памяти легенды мирового футбола

Его не стало сегодня.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:30 13

Умер Диего Марадона. Прощай, легенда! Реакция онлайн

Собираем главное о грустном дне.
«Пас из-за границы»
25 ноября 19:30 94

Диего Марадона: великий навсегда. Невероятные истории о легенде

Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины.
«Пас из-за границы»
25 ноября 19:30 46

В большой футбол — через Белград и тренажерку тренера «Спартака». Как русский парень оказался в школе «Црвены Звезды»

В одной из самых сильных академий на Балканах занимается 16-летний Владислав Голдин.
«Пас из-за границы»
24 ноября 00:00 1
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