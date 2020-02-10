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Лента новостей
Сердеров выиграл спор по компенсации у клуба «Интер Запрешич»
«Пас из-за границы»
11:52
Лучший бомбардир «Годоя Крус» был найден мертвым в своем доме
«Пас из-за границы»
7 февраля 11:36
Фото
Крицюк обратился к болельщикам после стыка с Нану. Соперника во время матча увезли на скорой
«Пас из-за границы»
5 февраля 06:26
14
Фото
Пату ведет переговоры с клубом Ирака
«Пас из-за границы»
5 февраля 03:59
Фанаты «Порту» обрушились с критикой на Крицюка после жесткого столкновения с Нану
«Пас из-за границы»
5 февраля 03:25
4
Фото
Нану получил сотрясение мозга в столкновении с Крицюком
«Пас из-за границы»
5 февраля 02:11
Фото
Пепе расплакался после столкновения Крицюка с Нану
«Пас из-за границы»
5 февраля 00:28
2
Фото
Крицюк опасно сыграл на выходе. Игрока «Порту» увезли с поля на машине скорой помощи
«Пас из-за границы»
5 февраля 00:13
11
Фото
Джеррард одержал 100-ю победу с «Рейнджерс»
«Пас из-за границы»
4 февраля 04:37
Вандалы напали на дом президента «Браги» из-за продажи игрока
«Пас из-за границы»
4 февраля 03:43
Иньеста, Роналду, Левандовски — в сборной десятилетия по версии ИФФХС
«Пас из-за границы»
3 февраля 19:49
15
Вратарю наложили пять швов после удара шипами в лицо. Фото
«Пас из-за границы»
2 февраля 14:21
1
Хави признан лучшим тренером чемпионата Катара в январе
«Пас из-за границы»
30 января 02:36
Защитник сборной России Кудряшов извинился перед Подольски. Он назвал немца лентяем
«Пас из-за границы»
29 января 22:38
Фото
27-летний мексиканский футболист потерял ногу в результате несчастного случая
«Пас из-за границы»
29 января 22:20
Жорже Жезушу диагностировали редкий вид коронавируса
«Пас из-за границы»
29 января 05:23
16-летний футболист «Богемианс» погиб в уличной драке
«Пас из-за границы»
28 января 09:37
2
Фото
Матиас Альмейда является фаворитом на пост главного тренера сборной Чили
«Пас из-за границы»
27 января 22:40
Азмун не хочет, чтобы Роналду ставил мировой рекорд по числу голов за сборную
«Пас из-за границы»
26 января 06:25
7
Фото
37-летний Лисандро Лопес перешел в клуб MLS
«Пас из-за границы»
25 января 21:12
Езил провел первую тренировку в «Фенербахче». Выглядит счастливым
«Пас из-за границы»
24 января 19:55
2
Видео
«Шапекоэнсе» выразил соболезнования клубу «Пальмас» в связи с авикатастрофой
«Пас из-за границы»
24 января 19:33
Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
«Пас из-за границы»
23 января 11:49
1
Фото
Экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Шелтон умер в возрасте 35 лет
«Пас из-за границы»
23 января 08:03
2
Фото
Суботич спустя 4 месяца покинет «Денизлиспор»
«Пас из-за границы»
23 января 02:50
Фил Невилл объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду ради работы в США
«Пас из-за границы»
22 января 23:46
Лечащий врач Марадоны подозревается в подделке его подписей
«Пас из-за границы»
22 января 17:54
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Блаттера по делу об оплате частного самолета
«Пас из-за границы»
22 января 09:33
Фото
Йозеф Блаттер более недели находился в искусственной коме
«Пас из-за границы»
21 января 22:16
Фото
The Times: в cуперлиге будет 15 постоянных клубов, включая шесть из АПЛ
«Пас из-за границы»
21 января 21:06
4
Пауло Соуза стал новым главным тренером сборной Польши
«Пас из-за границы»
21 января 18:24
1
Каррера отказался от работы в сборной Польши
«Пас из-за границы»
21 января 16:25
4
Фото
Мировые футбольные федерации выступили против создания закрытой европейской лиги
«Пас из-за границы»
21 января 14:11
Эрнан Креспо может возглавить сборную Чили
«Пас из-за границы»
20 января 21:18
Щербаченко начал в Белоруссии с крупной победы
«Пас из-за границы»
20 января 19:33
Пак Чжи Сун присоединился к «Чонбук Моторс»
«Пас из-за границы»
20 января 06:59
Президент «Бенфики» заразился коронавирусом
«Пас из-за границы»
20 января 03:14
Тевес намерен продолжить карьеру
«Пас из-за границы»
18 января 23:20
Игрок из Кувейта провел 179-й матч за сборную и приблизился к мировому рекорду
«Пас из-за границы»
18 января 21:14
1
Мексиканский клуб представил новый комплект формы. Выглядит эпично
«Пас из-за границы»
18 января 19:55
Фил Невилл возглавил клуб Бекхэма «Интер Майами»
«Пас из-за границы»
18 января 19:32
Езил выводит маленького себя на стадион «Фенербахче»: трогательный коллаж перед переходом
«Пас из-за границы»
18 января 17:34
«Бока Хуниорс» выиграла первый в истории Кубок Диего Марадоны
«Пас из-за границы»
18 января 17:08
Экс-форвард «Москвы» Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Марадоны
«Пас из-за границы»
18 января 11:07
Фото
Сборная Зимбабве обвинила Камерун в колдовстве и показала мертвую летучую мышь
«Пас из-за границы»
17 января 23:08
2
Видео
Россиянин Шляков перешел из «Тамбова» в румынский клуб
«Пас из-за границы»
17 января 17:46
Фото
Экс-форвард «Андерлехта»: «Когда мы играли с «Зенитом» в -22 градуса, болельщики на трибунах разделись»
«Пас из-за границы»
17 января 12:26
2
Инфантино посетил открытие чемпионата африканских наций
«Пас из-за границы»
16 января 21:14
Видео
«Портленд» хочет подписать Фалькао
«Пас из-за границы»
16 января 07:59
Фото
Чемпионат Шотландии могут приостановить
«Пас из-за границы»
16 января 07:01
Шевченко вошел в число лучших тренеров сборных по версии IFFHS
«Пас из-за границы»
16 января 00:37
2
Фото
Отавиу заразился коронавирусом и пропустит матчи с «Бенфикой» и «Спортингом»
«Пас из-за границы»
15 января 03:47
Netflix объявил дату премьеры фильма о Пеле
«Пас из-за границы»
14 января 21:42
Ясен Петров стал новым главным тренером сборной Болгарии
«Пас из-за границы»
14 января 19:30
Фото
В Аргентине нашли внебрачную дочь Марадоны, которая не претендует на его наследство
«Пас из-за границы»
12 января 16:30
Фото
Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS
«Пас из-за границы»
12 января 06:29
10
Фото
Яя Туре намерен стать тренером
«Пас из-за границы»
11 января 22:41
Экс-игрок «Зенита» Халк весело проводит время на море. Сейчас он свободный агент
«Пас из-за границы»
11 января 22:22
3
Японский футболист Миура подписал профессиональный футбольный контракт в возрасте 53 лет
«Пас из-за границы»
11 января 08:46
5
Давидса удалили в дебютном матче на посту тренера «Ольяненсе»
«Пас из-за границы»
10 января 22:22
1
Американский новичок «Генка» раскритиковал сторонников Трампа, атаковавших Капитолий
«Пас из-за границы»
8 января 00:02
Фил Невилл может возглавить «Интер Майами» или женскую сборную Великобритании
«Пас из-за границы»
7 января 23:38
Игрок «Алверки» перенес остановку сердца на поле и умер в больнице
«Пас из-за границы»
7 января 19:19
Клуб Бекхэма «Интер Майами» уволил главного тренера Диего Алонсо
«Пас из-за границы»
7 января 17:23
1
Симеоне может возглавить сборную Аргентины
«Пас из-за границы»
7 января 16:47
В Англии скончался знаменитый футболист «Манчестер Сити» Колин Белл
«Пас из-за границы»
5 января 22:42
Фото
Кейсуке Хонда получил предложение от «Портимоненсе»
«Пас из-за границы»
5 января 20:40
Источник: Денис Лактионов станет главным тренером «Риги», помогать ему будут Филимонов и Калиниченко
«Пас из-за границы»
5 января 20:37
Хавьер Маскерано получит должность в структуре сборной Аргентины
«Пас из-за границы»
5 января 20:26
Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Антверпен»
«Пас из-за границы»
5 января 14:58
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«Золотой мяч» и «дерби уничтожения»: от Канчельскиса до Аршавина. Наши самые яркие хет-трики в Европе до Головина
Вспоминаем феерию россиян в топ-лигах.
«Пас из-за границы»
11:00
3
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В команде января Гюндоган, Левандовски и «Манчестер Сити». Кто попал в сборную Европы?
Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную лучших футболистов месяца.
«Пас из-за границы»
3 февраля 09:15
4
«Фернандо просил, чтобы я развеяла его прах на Карибах». Вдова Риксена — о жизни после смерти мужа
Экс-полузащитник «Зенита» и «Рейнджерс» скончался 18 сентября 2019-го, в 43 года.
«Пас из-за границы»
1 февраля 00:10
16
Идеальный солдат Джеррарда забивает чаще Месси. Он тащит «Рейнджерс» к первому чемпионству за десять лет
И делает это с позиции правого защитника!
«Пас из-за границы»
29 января 22:00
26
УЕФА создаст свою Суперлигу. На этот раз все серьезно
Европейский футбол ждут большие реформы.
«Пас из-за границы»
29 января 16:50
89
«Неправильное питание, женщины, проблемы с режимом». Как быть востребованным в «Спартаке» и «Аяксе», но закончить карьеру в 24 года
Аполлон Лемонджава — о проблемах молодых футболистов, Хендриксе и Промесе, Кварацхелии и Джугели.
«Пас из-за границы»
23 января 21:00
8
Футбольный энтузиаст. Что связывает Джо Байдена с соккером
Байден — настоящий энтузиаст соккера.
«Пас из-за границы»
20 января 14:30
25
На что тратят деньги футболисты РПЛ. Самые странные покупки — у игроков «Спартака» и «Зенита»
Суммы и условия покупок могут вас удивить.
«Пас из-за границы»
17 января 10:00
66
Лига Европы 2. Будут ли российские клубы рваться в Лигу конференций?
Окажется ли новый турнир действительно привлекательным — большой вопрос.
«Пас из-за границы»
16 января 21:05
99
Матч «Краснодара» стал для него последним. Этот арбитр больше не будет судить?
8 декабря он работал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1).
«Пас из-за границы»
Судейство
16 декабря 18:15
6
Великий Паблито. Каким я запомнил Паоло Росси
Легендарного чемпиона мира-82 вспоминает наш коллега Георгий Кудинов.
«Пас из-за границы»
10 декабря 17:10
22
«Я помог СССР победить Италию на Евро-1988». Памяти Паоло Росси
На 65-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории футбола.
«Пас из-за границы»
10 декабря 12:05
14
В команде ноября Левандовски, Холанн и оборона «Атлетико». Кто попал в сборную Европы?
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам ноября.
«Пас из-за границы»
2 декабря 19:25
Футбол. Наркотики. Похищения. История дружбы известного вратаря Игиты с королем преступного мира Эскобаром
Голкипер из-за дружбы с наркобароном Пабло Эскобаром оказался за решеткой.
«Пас из-за границы»
2 декабря 15:00
22
Самый неизвестный матч Марадоны. В грязи на картофельном поле
Раскопали невероятную историю, связанную с выступлениями великого аргентинца в Неаполе.
«Пас из-за границы»
27 ноября 21:30
16
Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной
Планета скорбит по великому футболисту.
«Пас из-за границы»
26 ноября 21:45
4
Рука Бога-2. Как сборная СССР проиграла Марадоне
Вспоминаем драматичный матч ЧМ-1990, в котором сборная СССР проиграла Аргентине (0:2).
«Пас из-за границы»
26 ноября 21:00
24
Прощание с Диего Марадоной: главные фото и видео
Мир прощается с легендарным аргентинцем.
«Пас из-за границы»
26 ноября 18:00
13
Неаполь прощается со своим божеством. Местному стадиону присвоят имя Марадоны
В знаменитом городе на юге Италии объявлен траур по ушедшему из жизни Диего Марадоне.
«Пас из-за границы»
26 ноября 14:50
12
«Марадона никогда не умрет. Мы его помним и плачем». Что пишут зарубежные СМИ о трагедии
Вся планета скорбит. Обзор мировой прессы после смерти великого Диего Марадоны.
«Пас из-за границы»
26 ноября 10:55
12
Марадона до сих один из лучших бомбардиров сборной и «Наполи»
Статистика выступлений легендарного аргентинца.
«Пас из-за границы»
26 ноября 09:10
10
«Мы с тобой эксцентричные». Тайсон уважал Марадону и даже гулял по Бразилии в футболке с его фамилией
Настоящие легенды спорта.
«Пас из-за границы»
26 ноября 03:00
8
Слезы везде. Аргентина, Неаполь и весь мир провожают Марадону
Печальные кадры.
«Пас из-за границы»
25 ноября 23:30
2
Фото
Прощай, Диего! Марадона остался в космосе
Умер Диего Марадона.
«Пас из-за границы»
25 ноября 21:00
131
«Бог позвал Диего домой». Весь мир скорбит после смерти Марадоны
Реакция известных людей и команд.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:45
24
Прощальная улыбка Марадоны. Ушел гений футбола
Яркие моменты из жизни легендарного футболиста.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:40
2
Фото
Топ-10 самых красивых голов Марадоны. Памяти легенды мирового футбола
Его не стало сегодня.
«Пас из-за границы»
25 ноября 20:30
13
Умер Диего Марадона. Прощай, легенда! Реакция онлайн
Собираем главное о грустном дне.
«Пас из-за границы»
25 ноября 19:30
94
Диего Марадона: великий навсегда. Невероятные истории о легенде
Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины.
«Пас из-за границы»
25 ноября 19:30
46
В большой футбол — через Белград и тренажерку тренера «Спартака». Как русский парень оказался в школе «Црвены Звезды»
В одной из самых сильных академий на Балканах занимается 16-летний Владислав Голдин.
«Пас из-за границы»
24 ноября 00:00
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