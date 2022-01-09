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Чемпион мира, легенда «Баварии», экс-защитник «Зенита». 10 звезд, завершивших карьеру в 2021 году

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 20:00
Серхио Агуэро, Арьен Роббен, Марио Манджукич. Серхио Агуэро во время объявления завершения карьеры. Фото Reuters Нури Шахин. Фото Getty Images Самир Насри набрал вес. Фото Global Look Press Сами Хедира. Фото Getty Images Эсекиэль Гарай. Фото Getty Images Марио Манджукич. Фото Getty Images Антонио Валенсия. Фото Getty Images Уэйн Руни. Фото Getty Images Арьен Роббен. Фото Getty Images Клас-Ян Хунтелар. Фото Getty Images
Серхио Агуэро, Арьен Роббен, Марио Манджукич.
Некоторые решения оказались неожиданными.

В 2021 году сразу ряд известных футболистов завершили карьеру. Ниже — топ-10 из них. Есть те, чьи решения закончить с футболом оказались весьма неожиданными.

Серхио Агуэро, 33 года

Серхио Агуэро во время объявления завершения карьеры. Фото Reuters
Серхио Агуэро во время объявления завершения карьеры. Фото Reuters

Аргентинец ехал в «Барселону» к своему другу Лионелю Месси, поскольку оба мечтали однажды сыграть вместе за клуб. Однако летом Месси перебрался в «ПСЖ», и Агуэро даже хотел расторгнуть контракт с каталонцами.

Серхио все-таки остался, но пропустил первую часть сезона из-за травмы. В октябре он провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч, после чего у аргентинца обнаружили проблемы с сердцем.

15 декабря Серхио завершил карьеру. «Когда я сдавал первый тест, врачи сказали мне, что я, скорее всего, не смогу играть в футбол. Мне потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя. К счастью, эта ситуация произошла со мной в 33 года, а не раньше. Я очень доволен той карьерой, которую мне удалось провести», — заявил Агуэро на прощальной пресс-конференции.

Нури Шахин, 33 года

Нури Шахин. Фото Getty Images
Нури Шахин. Фото Getty Images

Турецкий хавбек, известный прежде всего по выступлениям за «Боруссию» Д, до последнего времени представлял «Антальяспор». В октябре он стал главным тренером команды и объявил о завершении карьеры. При этом Нури, как ожидалось, должен был исполнять роль играющего тренера.

Под его руководством «Антальяспор» одержал семь побед в 15 матчах. После 19 туров команда Шахина занимает 15-е место в чемпионате Турции.

Самир Насри, 34 года

Самир Насри набрал вес. Фото Global Look Press
Самир Насри набрал вес. Фото Global Look Press

Насри с 2019 года выступал за «Андерлехт», но летом 2020-го остался без клуба. Больше года Самир ждал предложений. В итоге экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Марселя» и сборной Франции завершил карьеру в 34 года.

А в октябре 2021-го, спустя всего месяц после ухода из футбола, Насри принял участие в благотворительном матче. Этого времени Самиру хватило для того, чтобы окончательно растерять форму.

Сами Хедира, 34 года

Сами Хедира. Фото Getty Images
Сами Хедира. Фото Getty Images

В последние годы карьера Сами Хедиры шла по наклонной. Высококлассный опорник, который еще недавно был футболистом основы в сборной Германии, играл все хуже и хуже. В сезоне-2020/21 Сами и вовсе не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов.

Год назад Хедира перешел в «Герту», но и там не прижился: за три месяца он получил несколько травм, всего четыре раза вышел в основе и по окончании сезона принял решение завершить карьеру.

«Пришло время прощаться, — написал Хедира в своем Instagram. - Для меня было огромной честью выступать за крупные клубы, завоевывать титулы и быть частью исторического момента, когда мы стали чемпионами мира. Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы всегда были рядом со мной в этом путешествии, которое сейчас подходит к концу. Еще увидимся».

Эсекиэль Гарай, 35 лет

Эсекиэль Гарай. Фото Getty Images
Эсекиэль Гарай. Фото Getty Images

Российские любители футбола помнят Гарая по выступлениям за «Зенит». В составе петербуржцев Эсекиэль провел 75 матчей и стал чемпионом России, после чего перебрался в «Валенсию».

Летом 2020-го контракт Гарая с «летучими мышами» истек. Аргентинец долго искал новую команду: в какой-то момент СМИ сообщали, что он может перейти даже в «Ливерпуль» или «Барселону». Последним клубом, который проявлял интерес к Эсекиэлю, был «Хетафе».

Тем не менее Гарай не смог ни с кем договориться. В июле 2021 года он объявил о завершении карьеры. Эсекиэль решил не оставаться в футболе и подался в строительство. В сентябре испанская Marca сообщала, что фирма Гарая продала 15 домов в Валенсии класса люкс, заработав на этом около 7,5 млн евро.

Марио Манджукич, 35 лет

Марио Манджукич. Фото Getty Images
Марио Манджукич. Фото Getty Images

Хорват едва не закончил карьеру еще в прошлом году. С лета 2020-го он находился без клуба, но в январе договорился с «Миланом». За «россонери» Манджукич провел всего 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

В сентябре Марио сообщил, что уходит на футбольную пенсию. Сделал он это при помощи трогательного обращения к себе в прошлое. «Дорогой маленький Марио, когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже не можешь представить, что тебя ждет в футболе! Ты будешь забивать голы на самом высоком уровне, выигрывать самые большие трофеи в составе самых больших клубов. Ты гордо будешь представлять свою страну, поможешь написать историю хорватского спорта», написал Марио в Instagram.

С ноября 2021 года Манджукич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Кроме Марио, там еще два бывших игрока «Шашечных», хорошо известных в России, Овица Олич и Ведран Чорлука.

Антонио Валенсия, 36 лет

Антонио Валенсия. Фото Getty Images
Антонио Валенсия. Фото Getty Images

Эквадорец, отдавший десять лет «Манчестер Юнайтед», закончил карьеру в мае 2021 года. На счету Валенсии 339 матчей за «МЮ» — это шестой показатель среди игроков из небританских стран. В какой-то момент Антонио доверили капитанскую повязку и священный для «красных дьяволов» седьмой номер.

Доигрывал Валенсия в мексиканском клубе «Керетаро». Несмотря на завершение карьеры, Антонио продолжает активно заниматься спортом и поддерживает себя в форме. Кажется, он вполне мог бы играть еще несколько лет где-нибудь у себя на родине.

Уэйн Руни, 36 лет

Уэйн Руни. Фото Getty Images
Уэйн Руни. Фото Getty Images

Руни был играющим тренером «Дерби Каунти», но провел в этом статусе всего два матча. В январе 2021-го Уэйн завершил свою выдающуюся карьеру и полностью сконцентрировался на работе главным тренером.

Получается пока не очень. Клуб нарушил финансовый регламент, за что руководство лиги лишило «баранов» 21 очка. К тому же летом Уйэн влип в неприятную историю: на одной из тренировок он нанес травму своему подопечному — Джейсону Найту. После подката Руни 20-летний хавбек повредил лодыжку и пропустил полтора месяца.

В прошлом сезоне «Дерби Каунти» лишь чудом избежал вылета из чемпионшипа, а в этом году занимает последнюю строчку. От спасительного 21-го места в турнирной таблице «Дерби Каунти» отделяют 11 очков. До конца сезона осталось 20 туров.

Арьен Роббен, 37 лет

Арьен Роббен. Фото Getty Images
Арьен Роббен. Фото Getty Images

Роббен уже завершал карьеру: случилось это в 2019 году, когда голландец ушел из «Баварии». Однако летом 2020-го Арьен вернулся в футбол, подписав контракт со своим родным клубом — «Гронингеном».

Возвращение получилось не слишком удачным. Роббен пропустил большую часть сезона из-за травм и провел всего семь матчей. В одной из своих последних встреч Арьен отдал две результативные передачи.

А недавно Роббен начал тренерскую карьеру. Первым местом работы Арьена стала молодежная команда, где играет его сын Лука.

Клас-Ян Хунтелар, 38 лет

Клас-Ян Хунтелар. Фото Getty Images
Клас-Ян Хунтелар. Фото Getty Images

Бывший форвард «Аякса», «Реала» и «Шальке» завершил карьеру по окончании сезона-2020/21. Последним клубом Хунтелара стал «Шальке», но даже он не спас «горняков» от вылета из бундеслиги.

Теперь Клас-Ян играет в свое удовольствие на любительском уровне. По данным Transfermarkt, в октябре Хунтелар проходил стажировку как тренер в клубах эредивизи. В списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов он занимает второе место (42), уступая лишь Робину ван Перси (50).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Николай Егорычев все материалы автора

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