Чемпион мира, легенда «Баварии», экс-защитник «Зенита». 10 звезд, завершивших карьеру в 2021 году

Некоторые решения оказались неожиданными.

В 2021 году сразу ряд известных футболистов завершили карьеру. Ниже — топ-10 из них. Есть те, чьи решения закончить с футболом оказались весьма неожиданными.

Серхио Агуэро, 33 года

Серхио Агуэро во время объявления завершения карьеры. Фото Reuters

Аргентинец ехал в «Барселону» к своему другу Лионелю Месси, поскольку оба мечтали однажды сыграть вместе за клуб. Однако летом Месси перебрался в «ПСЖ», и Агуэро даже хотел расторгнуть контракт с каталонцами.

Серхио все-таки остался, но пропустил первую часть сезона из-за травмы. В октябре он провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч, после чего у аргентинца обнаружили проблемы с сердцем.

15 декабря Серхио завершил карьеру. «Когда я сдавал первый тест, врачи сказали мне, что я, скорее всего, не смогу играть в футбол. Мне потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя. К счастью, эта ситуация произошла со мной в 33 года, а не раньше. Я очень доволен той карьерой, которую мне удалось провести», — заявил Агуэро на прощальной пресс-конференции.

Нури Шахин, 33 года

Нури Шахин. Фото Getty Images

Турецкий хавбек, известный прежде всего по выступлениям за «Боруссию» Д, до последнего времени представлял «Антальяспор». В октябре он стал главным тренером команды и объявил о завершении карьеры. При этом Нури, как ожидалось, должен был исполнять роль играющего тренера.

Под его руководством «Антальяспор» одержал семь побед в 15 матчах. После 19 туров команда Шахина занимает 15-е место в чемпионате Турции.

Самир Насри, 34 года

Самир Насри набрал вес. Фото Global Look Press

Насри с 2019 года выступал за «Андерлехт», но летом 2020-го остался без клуба. Больше года Самир ждал предложений. В итоге экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Марселя» и сборной Франции завершил карьеру в 34 года.

А в октябре 2021-го, спустя всего месяц после ухода из футбола, Насри принял участие в благотворительном матче. Этого времени Самиру хватило для того, чтобы окончательно растерять форму.

Сами Хедира, 34 года

Сами Хедира. Фото Getty Images

В последние годы карьера Сами Хедиры шла по наклонной. Высококлассный опорник, который еще недавно был футболистом основы в сборной Германии, играл все хуже и хуже. В сезоне-2020/21 Сами и вовсе не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов.

Год назад Хедира перешел в «Герту», но и там не прижился: за три месяца он получил несколько травм, всего четыре раза вышел в основе и по окончании сезона принял решение завершить карьеру.

«Пришло время прощаться, — написал Хедира в своем Instagram. - Для меня было огромной честью выступать за крупные клубы, завоевывать титулы и быть частью исторического момента, когда мы стали чемпионами мира. Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы всегда были рядом со мной в этом путешествии, которое сейчас подходит к концу. Еще увидимся».

Эсекиэль Гарай, 35 лет

Эсекиэль Гарай. Фото Getty Images

Российские любители футбола помнят Гарая по выступлениям за «Зенит». В составе петербуржцев Эсекиэль провел 75 матчей и стал чемпионом России, после чего перебрался в «Валенсию».

Летом 2020-го контракт Гарая с «летучими мышами» истек. Аргентинец долго искал новую команду: в какой-то момент СМИ сообщали, что он может перейти даже в «Ливерпуль» или «Барселону». Последним клубом, который проявлял интерес к Эсекиэлю, был «Хетафе».

Тем не менее Гарай не смог ни с кем договориться. В июле 2021 года он объявил о завершении карьеры. Эсекиэль решил не оставаться в футболе и подался в строительство. В сентябре испанская Marca сообщала, что фирма Гарая продала 15 домов в Валенсии класса люкс, заработав на этом около 7,5 млн евро.

Марио Манджукич, 35 лет

Марио Манджукич. Фото Getty Images

Хорват едва не закончил карьеру еще в прошлом году. С лета 2020-го он находился без клуба, но в январе договорился с «Миланом». За «россонери» Манджукич провел всего 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

В сентябре Марио сообщил, что уходит на футбольную пенсию. Сделал он это при помощи трогательного обращения к себе в прошлое. «Дорогой маленький Марио, когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже не можешь представить, что тебя ждет в футболе! Ты будешь забивать голы на самом высоком уровне, выигрывать самые большие трофеи в составе самых больших клубов. Ты гордо будешь представлять свою страну, поможешь написать историю хорватского спорта», — написал Марио в Instagram.

С ноября 2021 года Манджукич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Кроме Марио, там еще два бывших игрока «Шашечных», хорошо известных в России, — Овица Олич и Ведран Чорлука.

Антонио Валенсия, 36 лет

Антонио Валенсия. Фото Getty Images

Эквадорец, отдавший десять лет «Манчестер Юнайтед», закончил карьеру в мае 2021 года. На счету Валенсии 339 матчей за «МЮ» — это шестой показатель среди игроков из небританских стран. В какой-то момент Антонио доверили капитанскую повязку и священный для «красных дьяволов» седьмой номер.

Доигрывал Валенсия в мексиканском клубе «Керетаро». Несмотря на завершение карьеры, Антонио продолжает активно заниматься спортом и поддерживает себя в форме. Кажется, он вполне мог бы играть еще несколько лет где-нибудь у себя на родине.

Уэйн Руни, 36 лет

Уэйн Руни. Фото Getty Images

Руни был играющим тренером «Дерби Каунти», но провел в этом статусе всего два матча. В январе 2021-го Уэйн завершил свою выдающуюся карьеру и полностью сконцентрировался на работе главным тренером.

Получается пока не очень. Клуб нарушил финансовый регламент, за что руководство лиги лишило «баранов» 21 очка. К тому же летом Уйэн влип в неприятную историю: на одной из тренировок он нанес травму своему подопечному — Джейсону Найту. После подката Руни 20-летний хавбек повредил лодыжку и пропустил полтора месяца.

В прошлом сезоне «Дерби Каунти» лишь чудом избежал вылета из чемпионшипа, а в этом году занимает последнюю строчку. От спасительного 21-го места в турнирной таблице «Дерби Каунти» отделяют 11 очков. До конца сезона осталось 20 туров.

Арьен Роббен, 37 лет

Арьен Роббен. Фото Getty Images

Роббен уже завершал карьеру: случилось это в 2019 году, когда голландец ушел из «Баварии». Однако летом 2020-го Арьен вернулся в футбол, подписав контракт со своим родным клубом — «Гронингеном».

Возвращение получилось не слишком удачным. Роббен пропустил большую часть сезона из-за травм и провел всего семь матчей. В одной из своих последних встреч Арьен отдал две результативные передачи.

А недавно Роббен начал тренерскую карьеру. Первым местом работы Арьена стала молодежная команда, где играет его сын Лука.

Клас-Ян Хунтелар, 38 лет

Клас-Ян Хунтелар. Фото Getty Images

Бывший форвард «Аякса», «Реала» и «Шальке» завершил карьеру по окончании сезона-2020/21. Последним клубом Хунтелара стал «Шальке», но даже он не спас «горняков» от вылета из бундеслиги.

Теперь Клас-Ян играет в свое удовольствие на любительском уровне. По данным Transfermarkt, в октябре Хунтелар проходил стажировку как тренер в клубах эредивизи. В списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов он занимает второе место (42), уступая лишь Робину ван Перси (50).