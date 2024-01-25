В Шотландии 16-летнего футболиста парализовало после перелома шеи во время матча

Футболиста шотландского любительского клуба «Роверс» Деклана Макдональда парализовало после травмы шеи во время матча, сообщается на странице клуба в соцсети.

Отмечается, что 16-летний футболист получил перелом шеи после падения в субботнем матче. Макдональд тут же был доставлен в больницу и перенес 10-часовую операцию.

Представители команды рассказали, что игрока парализовало ниже плеч.

«По прогнозам, Деклан вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить, но мы надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность рук и кистей», — говорится в сообщении клуба.