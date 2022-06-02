«Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал». Мир снова в восторге от игры Месси

Реакция СМИ на матч Италия — Аргентина на «Уэмбли».

Сборная Аргентины победила Италию в Финалиссима-2022 со счетом 3:0. Победитель Кубка Америки уверенно разобрался с чемпионом Европы на «Уэмбли» благодаря двум ассистам Лео Месси. «СЭ» собрал реакцию мировых СМИ на успех аргентинской команды.

«Второй тайм «Финалиссимы» — настоящая бойня»

Журналист The Guardian Эд Ааронс резюмирует, что все усилия Италии перекрыла игра Лео Месси, отдавшего два ассиста в матче.

«Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал. За три недели до своего 35-летия по-прежнему влиятельный Лионель Месси вдохновил Аргентину на победу над Италией в «Финалиссиме», которая, безусловно, оправдала всю шумиху.

Месси приветствовали бурно, когда он выходил на предматчевую разминку и когда оказывался с мячом по ходу матча. Билеты на эту игру были распроданы менее чем за неделю, и царила карнавальная атмосфера, когда 37-летний Кьеллини в последний раз перед началом матча с присущим ему азартом запел итальянский национальный гимн.

Тренер сборной Италии Роберто Манчини пообещал восстановить «адзурри» после того, как они пропустили второй подряд чемпионат мира, но в его стартовом составе было несколько знакомых лиц, не в последнюю очередь Кьеллини и его партнер по обороне Леонардо Бонуччи. На старте игры Италия создавала возможности для гола, но затем все её усилия были сведены на нет магией Месси".

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Журналист La Gazzetta dello Sport" Фабио Личари призывает к серьезному обновлению сборной Италии и системным изменениям.

«Нет ничего плохого в том, чтобы признать очевидное. Сказка о прекрасной Италии Манчини подошла к концу. Хватит. Придется начинать всё с нуля.

В первом тайме матча мы увидели несколько вспышек от Италии, но второй тайм — настоящая бойня. Ди Мария и Месси сводят всех с ума своими фантастическими ударами, которым противостоял Доннарумма.

Аргентина высмеяла «адзурри»: Италия закрылась, не сумев организовать ни одной атаки. Дибала, как только вошел в игру, сделал счет 3:0. До свидания. Настало время обновления. Италии есть, над чем поработать. Над очень многим".

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

«На «Уэмбли» снова короновали Месси»

Журналист AS Гильерме Раймундо в восторге от Лео Месси и рассказывает о коронации аргентинца в столице Англии.

«На неделе, когда в Англии празднуется 70-летие начала правления Елизаветы II, на «Уэмбли» снова короновали Лео Месси. Спустя одиннадцать лет после того, как он сделал это с «Барселоной» в Лиге чемпионов, теперь он поднял трофей «Финалиссимо» с Аргентиной, как это сделал Марадона в 1993-м году.

07.06.2022 | Германия — Англия

Атакующие заходы Аргентины могли ещё раньше привести к счету 3:0, когда Донарумма растерялся и был очень близок к тому, чтобы забить гол свои ворота. Затем последовали удары Ди Марии, Ло Чельсо и Месси, которые между криками «Оле!» аргентинских болельщиков безуспешно искали свой гол. Зато забить смог Дибала, который сделал счет 3:0, итогом чего стала волшебная ночь для Аргентины... и для Месси".

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Колумнист BBC Фил Доукс отмечает, что разница в классе между Италией и Аргентиной высока. И шансов сыграть со страной не из Европы в официальном матче у Италии не будет как минимум еще четыре года.

«Для Италии игра могла бы стать праздником — возвращением на сцену, где случился её триумф на Евро-2020. Это был шанс попрощаться с одним из величайших защитников современности Джорджо Кьеллини. Вместо этого матч закончился наказанием.

В Италии понимают, что пройдет не менее четырех лет, прежде чем у них появится шанс снова встретиться в официальном матче с элитной неевропейской сборной, такой, как Аргентина. Они также теперь знают, насколько широка пропасть между ними и командами такого класса.

Их неспособность пройти квалификацию на чемпионат мира в этом году — второй раз подряд — несомненно, огромный удар по стране, которая так высоко поднималась под руководством Роберто Манчини и могла рассчитывать на многое на турнире в Катаре".

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

«Серия А сегодня за пределами Италии — это Серия Б»

ESPN в своей статье напоминает Италии, как быстро можно из триумфатора превратиться в лузера.

«Для Италии это было отрезвляющим напоминанием о том, как быстро может измениться судьба в футболе. В июле прошлого года команда Роберто Манчини пребывала в эйфории после победы в серии пенальти над Англией и победы на чемпионате Европы, но с тех пор пережила унижение из-за того, что не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира во второй турнир подряд после поражения в плей-офф от Северной Македонии.

Манчини описал игру Италии как «конец цикла», и поражение не оставило у него никаких сомнений относительно того, сколько работы требуется, чтобы возродить сборную.

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Журналист Алессандро Барбано из Corriere dello Sport связывает проблемы Италии с уровнем серии А и называет её «серией Б» в контексте европейского футбола:

«Италия получила сильную пощечину — это обратная сторона клубного футбола страны, ведь наши команды в Европе выиграли только один еврокубок за 12 лет — Лигу конференций. И тот благодаря еще одному джинну из лампы.

Мы можем продолжать врать. И подумать, что прошлой ночью мы играли в футбол двадцать минут. Но без восстановления системы нет ничего, что могло бы нас спасти. Против этих чемпионов проигрыш вполне естественен. Но неестественно терять лицо в день ожидаемого искупления. Неестественно вести себя как спарринг-партнер, ведь на поле вчера была только одна сборная. Этот цикл окончен.

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Серия А сегодня за пределами Италии — это серия Б. Лига, которая способна удовлетворить аппетиты лишь пожилых чемпионов на закате карьеры и без контракта, и не способная сохранить свои лучшие таланты. Давайте спросим себя, что сделает Леау из «Милана», если завтра один из великих английских клубов позвонит ему?"