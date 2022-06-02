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Сегодня, 18:50

«Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал». Мир снова в восторге от игры Месси

Отдел футбола «СЭ»
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
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Реакция СМИ на матч Италия — Аргентина на «Уэмбли».

Сборная Аргентины победила Италию в Финалиссима-2022 со счетом 3:0. Победитель Кубка Америки уверенно разобрался с чемпионом Европы на «Уэмбли» благодаря двум ассистам Лео Месси. «СЭ» собрал реакцию мировых СМИ на успех аргентинской команды.

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;кубком &laquo;Финалиссимы&raquo;. Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022

«Второй тайм «Финалиссимы» — настоящая бойня»

Журналист The Guardian Эд Ааронс резюмирует, что все усилия Италии перекрыла игра Лео Месси, отдавшего два ассиста в матче.

«Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал. За три недели до своего 35-летия по-прежнему влиятельный Лионель Месси вдохновил Аргентину на победу над Италией в «Финалиссиме», которая, безусловно, оправдала всю шумиху.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
0:3
Аргентина
Голы
Мартинес, 28 (0:1), Ди Мария, 45+1 (0:2), Дибала, 90+4 (0:3)
Италия
Доннарумма Ди Лоренцо Кьеллини (Локателли, 47) Эмерсон (Бастони, 77) Бонуччи Жоржиньо Бернардески (Лаццари, 47) Пессина (Спинаццола, 62) Барелла Белотти (Скамакка, 46) Распадори
Аргентина
Мартинес Тальяфико Молина Ромеро (Пеццела, 84) Отаменди де Пауль (Паласиос, 76) Ди Мария (Гонсалес, 90+1) Родригес Ло Сельсо (Дибала, 90+1) Месси Мартинес (Альварес, 84)
Предупреждения
Бонуччи 39’, Ди Лоренцо 72’, Барелла 77’  -  Отаменди 23’
Судьи
Маса (Чили)

Месси приветствовали бурно, когда он выходил на предматчевую разминку и когда оказывался с мячом по ходу матча. Билеты на эту игру были распроданы менее чем за неделю, и царила карнавальная атмосфера, когда 37-летний Кьеллини в последний раз перед началом матча с присущим ему азартом запел итальянский национальный гимн.

Тренер сборной Италии Роберто Манчини пообещал восстановить «адзурри» после того, как они пропустили второй подряд чемпионат мира, но в его стартовом составе было несколько знакомых лиц, не в последнюю очередь Кьеллини и его партнер по обороне Леонардо Бонуччи. На старте игры Италия создавала возможности для гола, но затем все её усилия были сведены на нет магией Месси".

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Журналист La Gazzetta dello Sport" Фабио Личари призывает к серьезному обновлению сборной Италии и системным изменениям.

«Нет ничего плохого в том, чтобы признать очевидное. Сказка о прекрасной Италии Манчини подошла к концу. Хватит. Придется начинать всё с нуля.

В первом тайме матча мы увидели несколько вспышек от Италии, но второй тайм — настоящая бойня. Ди Мария и Месси сводят всех с ума своими фантастическими ударами, которым противостоял Доннарумма.

Аргентина высмеяла «адзурри»: Италия закрылась, не сумев организовать ни одной атаки. Дибала, как только вошел в игру, сделал счет 3:0. До свидания. Настало время обновления. Италии есть, над чем поработать. Над очень многим".

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

«На «Уэмбли» снова короновали Месси»

Журналист AS Гильерме Раймундо в восторге от Лео Месси и рассказывает о коронации аргентинца в столице Англии.

«На неделе, когда в Англии празднуется 70-летие начала правления Елизаветы II, на «Уэмбли» снова короновали Лео Месси. Спустя одиннадцать лет после того, как он сделал это с «Барселоной» в Лиге чемпионов, теперь он поднял трофей «Финалиссимо» с Аргентиной, как это сделал Марадона в 1993-м году.

07.06.2022 | Германия — Англия

Атакующие заходы Аргентины могли ещё раньше привести к счету 3:0, когда Донарумма растерялся и был очень близок к тому, чтобы забить гол свои ворота. Затем последовали удары Ди Марии, Ло Чельсо и Месси, которые между криками «Оле!» аргентинских болельщиков безуспешно искали свой гол. Зато забить смог Дибала, который сделал счет 3:0, итогом чего стала волшебная ночь для Аргентины... и для Месси".

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Колумнист BBC Фил Доукс отмечает, что разница в классе между Италией и Аргентиной высока. И шансов сыграть со страной не из Европы в официальном матче у Италии не будет как минимум еще четыре года.

«Для Италии игра могла бы стать праздником — возвращением на сцену, где случился её триумф на Евро-2020. Это был шанс попрощаться с одним из величайших защитников современности Джорджо Кьеллини. Вместо этого матч закончился наказанием.

В Италии понимают, что пройдет не менее четырех лет, прежде чем у них появится шанс снова встретиться в официальном матче с элитной неевропейской сборной, такой, как Аргентина. Они также теперь знают, насколько широка пропасть между ними и командами такого класса.

Их неспособность пройти квалификацию на чемпионат мира в этом году — второй раз подряд — несомненно, огромный удар по стране, которая так высоко поднималась под руководством Роберто Манчини и могла рассчитывать на многое на турнире в Катаре".

Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

«Серия А сегодня за пределами Италии — это Серия Б»

ESPN в своей статье напоминает Италии, как быстро можно из триумфатора превратиться в лузера.

«Для Италии это было отрезвляющим напоминанием о том, как быстро может измениться судьба в футболе. В июле прошлого года команда Роберто Манчини пребывала в эйфории после победы в серии пенальти над Англией и победы на чемпионате Европы, но с тех пор пережила унижение из-за того, что не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира во второй турнир подряд после поражения в плей-офф от Северной Македонии.

Манчини описал игру Италии как «конец цикла», и поражение не оставило у него никаких сомнений относительно того, сколько работы требуется, чтобы возродить сборную.

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Журналист Алессандро Барбано из Corriere dello Sport связывает проблемы Италии с уровнем серии А и называет её «серией Б» в контексте европейского футбола:

«Италия получила сильную пощечину — это обратная сторона клубного футбола страны, ведь наши команды в Европе выиграли только один еврокубок за 12 лет — Лигу конференций. И тот благодаря еще одному джинну из лампы.

Мы можем продолжать врать. И подумать, что прошлой ночью мы играли в футбол двадцать минут. Но без восстановления системы нет ничего, что могло бы нас спасти. Против этих чемпионов проигрыш вполне естественен. Но неестественно терять лицо в день ожидаемого искупления. Неестественно вести себя как спарринг-партнер, ведь на поле вчера была только одна сборная. Этот цикл окончен.

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

Серия А сегодня за пределами Италии — это серия Б. Лига, которая способна удовлетворить аппетиты лишь пожилых чемпионов на закате карьеры и без контракта, и не способная сохранить свои лучшие таланты. Давайте спросим себя, что сделает Леау из «Милана», если завтра один из великих английских клубов позвонит ему?"

Иностранные СМИ - о матче Италия — Аргентина.
Иностранные СМИ — о матче Италия — Аргентина.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

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П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

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Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022
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