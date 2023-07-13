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Месси: «По логике, из-за моего возраста, я уверен, что скоро завершу карьеру в сборной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что пока не знает, когда завершит международную карьеру.

«Честно говоря, я не знаю, когда. Думаю, что это произойдет, когда должно произойти. После того, как всего добился, остается только наслаждаться. Бог скажет, когда этот момент наступит. По логике, из-за моего возраста, я уверен, что это будет скоро. Но я не знаю точно, когда будет подходящее время. Сейчас думаю о повседневном, наслаждаясь всем прекрасным. Нам пришлось пережить очень тяжелые времена в сборной. Нам посчастливилось стать чемпионами мира и Кубка Америки. Пришло время наслаждаться.

Когда ты постоянно соревнуешься, когда перед тобой всегда стоят цели, ты мало ценишь то, что действительно заслуживаешь, чего достиг. Я нахожусь в такой момент своей карьеры, когда мне нравится все, что происходит со мной, и я ценю все гораздо больше, потому что знаю, что это последние годы. Но думаю, что когда я уйду и больше не буду играть, начну ценить все это гораздо больше», – приводит Goal слова Месси.

36-летний аргентинец с 2005 года выступает за национальную команду. На его счету 103 гола в 175 матчах.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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