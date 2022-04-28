«Меня убивают второй раз за четыре месяца». Как суперагент Мино Райола умер и воскрес за час

Странная история вокруг представителя Ибрагимовича, Холанна и Погба.

В четверг итальянский телеканал TG La7 сообщил страшную новость с пометкой «срочно»: на 55-м году жизни скончался известный футбольный агент Мино Райола. Информацию быстро подхватили многие крупнейшие мировые СМИ: Daily Mail, Marca, La Gazzetta dello Sport и так далее. Некоторые сайты даже успели опубликовать краткий некролог, хотя официальных подтверждений не было. На сайте именного агентства Райолы до сих пор ничего не написано.

Но примерно через час после сообщения о смерти одно из крупнейших информагентств Италии ANSA опубликовало цитату врача Райолы, доктора Альберто Дзангрилло из миланской больницы Сан-Раффаэле: «Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, спекулирующих на человеке, который борется за жизнь». Примерно в то же время нидерландское издание NOS опубликовало слова Хосе Фортеса Родригеса, ближайшего соратника агента: «Он в плохом состоянии, но не умер».

А вскоре в соцсетях самого Райолы появилось обновление. От его имени было написано: «Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: рассержен оттого, что меня убивают во второй раз за четыре месяца. Кажется, у меня есть способности к воскрешению».

Все опубликовавшие СМИ новость стали спешно переписывать ее, а TG La7 просто удалила сообщение и написала новое: «Мино Райола в тяжелом состоянии, но не мертв». Естественно, в комментариях посыпались обвинения в публикации фейков.

Похоже, что Райола действительно жив, хотя теоретически в соцсети от его имени может писать кто угодно. Все охотно поверили в новость о смерти не только потому, что ее перепечатали крупнейшие мировые СМИ, но и по причине плохого состояния самого Райолы. О проблемах итало-нидерландского агента стало известно еще в январе: он находился в реанимации больницы Сан-Раффаэле из-за болезни легких. Однако зимой представитель агентства сообщал, что это плановое медобследование и беспокоиться не стоит. Corriere dello Sport писала, что Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло, а в феврале инсайдер Фабрицио Романо даже рассказал о встрече агента с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой по поводу возможного перехода Эрлинга Холанна.

Райола считается самым влиятельным агентом мира. Среди его клиентов не только Холанн, но и Матейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти, Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и еще десятки видных футболистов. Смерть агента опровергли, но при этом теперь известно, что он действительно находится в плохом состоянии — раньше официальные представители все опровергали. А это точно повод для беспокойства.