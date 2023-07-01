«Ботафого» объявил об уходе Каштру. Португалец должен возглавить команду Роналду

«Ботафого» на официальном сайте объявил об уходе Луиша Каштру с поста главного тренера.

«В эту пятницу тренер Луиш Каштру проинформировал «Ботафого» о своем решении принять предложение от зарубежного клуба. Клуб благодарит его и тренерский штаб за их работу и желает им успехов в будущих задачах», — говорится в пресс-релизе бразильского клуба.

На этой неделе стало известно, что 61-летний португалец принял предложение от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Ранее Каштру тренировал «Аль-Духаиль», «Шахтер», «Виторию Гимараэш», «Риу Аве» и «Пенафиэл».