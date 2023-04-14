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«Пас из-за границы»

14 апреля, 23:30

Оге Харейде назначен главным тренером сборной Исландии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новым главным тренером сборной Исландии назначен норвежский специалист Оге Харейде, сообщает пресс-служба исландской федерации футбола.

Последним местом работы 69-летнего Харейде был шведский клуб «Мальме». Оге сменил на этом посту Арнара Видарссона.

Первые матчи под руководством нового тренера сборная Исландии проведет в июне против национальных команд Шотландии и Португалии в рамках квалификации Евро-2024. Перед Харейде поставлена задача пробиться на чемпионат Европы.

С 2003 по 2008 год Харейде возглавляя сборную Норвегии, не сумев вывести команду ни на один значимый турнир. А в 2016 по 2020 год он руководил сборной Дании.

Источник: Исландская федерация футбола
Сборная Исландии по футболу
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