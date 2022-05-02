«Барселона» прервала черную серию, Лэмпард выиграл матч жизни у «Челси»

«Милан» первый в чемпионской гонке, и другие события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» не пускает «Тоттенхэм» в четверку

Жизнь — лучший режиссер. Только она могла придумать сюжет, в котором судьба «Эвертона» решалась в игре с командой, легендой которой является возглавляющий «ирисок» Фрэнк Лэмпард. И надо сказать, что фанаты отлично настроили хозяев на важнейшую игру огненной встречей клубного автобуса около «Гудисон Парк». В первом тайме «Эвертон» выглядел лучше, тогда как «Челси» при 74% владения мячом так и не нанес ни одного удара в створ.

И вполне логично, что хозяева забили сразу после перерыва, когда допустившего дикую ошибку Аспиликуэту обокрал Ришарлисон. Бразилец отпраздновал взятие ворот с файером в руках, и когда тот улетел обратно к фанатам, это были безумные эмоции. А настоящий матч жизни провел Пикфорд. Даже не знаешь, какой сэйв голкипера получился самым-самым. То ли когда он, пролетев в другой угол ворот, остановил на ленточке добивание вслед за попаданием в штангу. Либо тот момент, в котором удар Рюдигера в упор пришелся вратарю в лицо.

Но не поздно ли спохватился «Эвертон»? Уволивший Шона Дайча и выигравший после этого три раза подряд «Бернли» пока более эффективен в операции спасения от вылета. А «ирискам» на решающем отрезке жизнь может осложнить обернувшаяся вынужденной заменой травма Ришарлисона.

Антонио Конте, которого называют одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», так и не дал журналистам конкретного ответа на вопрос о собственном будущем. Итальянец произнес дежурные слова о том, как ему нравится «Тоттенхэм», но заметил: он все обсудит с клубом по окончании сезона, и все должны не забывать о его амбициях, которые подразумевают трофеи, а не борьбу за шестое-восьмое место.

Хотя и пропуск к Лигу чемпионов — отличный стимул, и в борьбе за четвертое место одержана важнейшая победа. Ее творцом стал Сон Хын Мин, который сначала ассистировал Кейну, а потом сам оформил дубль с передач Кулушевски. Швед, которого по просьбе Конте арендовали зимой у «Ювентуса», — одна из ключевых фигур «шпор» на решающем турнирном отрезке.

«Арсенал», которому нужно было возвращаться в зону Лиги чемпионов, начал дерби с «Вест Хэмом» за здравие. Больше того, счет открыл защитник Холдинг, для которого этот гол стал дебютным в составе «канониров» в АПЛ и первым с января 2016 года, когда футболиста отдавали в аренду «Болтону». Однако перед уходом на перерыв равновесие восстановил Боуэн, которому тремя днями ранее катастрофически не везло в Лиге Европы.

Правда, потом полузащитник отличился со знаком «минус», попробовав «нарисовать» фол со стороны Рамсдэйла. В эпоху ВАР это катастрофа, а так как вратарь гостей даже не задел соперника, Боуэну выписали предупреждение за симуляцию. И практически сразу второй в матче угловой в исполнении Сака принес «Арсеналу» победу. «Канониры» провели атаку вторым темпом, по ходу которой все сделали два бразильских Габриэла — выполнивший подачу Мартинелли и прицельно пробивший головой Магальянес. Получается, четвертое место за командой Микеля Артеры застолбили центральные защитники.

Италия: идеальный день рождения Бонуччи

День в серии А начался с победы «Ювентуса», которую точно не назовешь рядовой. И все благодаря Бонуччи, который идеально отметил свой 35-й день рождения. Он не только открыл счет уже в дебюте, но и в ответ на классный дальний удар Араму в концовке снова отличился при подаче углового. Защитник забил уже пять голов в чемпионате, и это его самый результативный сезон.

Кроме того, Бонуччи повторил достижение своего вечного напарника Кьеллини. Оба ветерана отмечаются в серии А забитыми голами на протяжении 13 лет. Главный же бонус «Старая синьора» получила вечером, гарантировав себе место в Лиге чемпионов после потери очков «Ромой».

В середине недели «Милан» стал полновесным единоличным лидером серии А, сидя на диване. И все благодаря «Болонье», которая весной превратилась в кошмар фаворитов и в отложенном матче сенсационно обыграла «Интер». Однако после яркой победы над «Лацио» красно-черные не сказать чтобы явно превосходили проигравшую три раза подряд «Фиорентину». Отмененный гол Эрнандеса, промах из хорошей позиции Жиру — это все, что создали хозяева до перерыва.

Вторая же половина для подопечных Стефано Пиоли едва не превратилась в аттракцион неслыханной щедрости. Тон задал запустивший мяч на трибуны с линии вратарской Рафаэл Леау. Продолжил своим промахом Эрнандес, а пиком невезения стала атака Ребича, остановленная защитником на линии ворот. После этого все могло качнуться в другую сторону, но все решили действия голкиперов.

И если Меньян отстоял ворота, остановив удар в упор от Артура Кабрала, то безупречный до этого Терраччано в простой ситуации вдруг выбил мяч на ногу Рафаэлу Леау, еще и пропустив от португальца в ближний угол. Это уже настоящий чемпионский график с двумя кряду победами «на флажке».

«Интер» ответил землякам победой над «Удинезе», причем миланцы не стали тянуть, и Перишич открыл счет при подаче углового. А после гола Лаутаро Мартинеса, который на добивании исправился за нереализованный пенальти, черно-синие получили возможность вести игру с солидным запасом прочности.

Но не зря Фабио Капелло называет счет 2:0 самым неудобным. Не сумев развить преимущество несмотря на имевшиеся моменты, «Интер» получил нервную концовку. «Зебрам» же для возвращения в игру хватило классного штрафного Деулофеу, который Ханданович блестяще парировал, но защитники прозевали подбор и не предотвратили гол Пуссетто. Но тут уже отлично сработал Симоне Индзаги, при помощи замен довольно уверенно сохранивший положительный результат.

Испания: возвращение Фати

«Барселона» в последнее время чаще расстраивала своих болельщиков. Единственная победа одержана в Сан-Себастьяне, тогда как на «Камп Ноу» случились три поражения подряд: от «Айнтрахта» в Лиге Европы и от «Кадиса» с «Райо Вальекано» — в национальном чемпионате. Куда-то вдруг исчезли привычное для работы Хави творчество. Преимущество, контроль мяча — все на месте, но все это работает в ритме конвейера.

В воскресенье все тоже могло пойти по неблагоприятному сценарию, однако упустившая верный шанс «Мальорка» большего не предложила, тогда как сине-гранатовые вскрыли оборону островитян после того, как Депай здорово сыграл после длинного заброса Жорди Альбы. Ну а гол Бускетса окончательно снял все вопросы. После этого главным событием стало долгожданное возвращение на поле не игравшего с января Ансу Фати.

Франция: новый шанс для «Монако»

Черная неделя «Марселя», который после поражения от «Фейенорда» в первом полуфинале Лиги конференций еще и уступил дома имеющему призрачные шансы зацепиться за еврокубки «Лиону». Для Хорхе Сампаоли это тревожный момент, так как сохраняющие второе место марсельцы опережают идущий четвертым «Монако» всего на три очка.

И это при не самом комфортном календаре, где в заключительных турах предстоят матчи с занимающим третье место «Ренном» и сражающимся за пятую строчку «Страсбуром». Да и визит в гости к не обезопасившему себя от вылета «Лорьяну» — сомнительное удовольствие. При неблагоприятном сценарии «Марсель» может остаться без Лиги чемпионов.

Статистика дня

2 удаления и 3 пенальти — «Лилль» столкнулся с самыми жесткими санкциями в матче лиги 1 за последние 30 лет.

4 очка набрала в текущем чемпионате Испания «Гранада», забив четыре мяча после 90-й минуты.

6 туров подряд забивает нападающий «Осасуны» Будимир. Это лучшая серия игроков памплонцов в XXI веке.

56 секунд потребовалось нападающему «Райо Вальекано» Фалькао, чтобы забить самый быстрый гол сезона в ла лиге для вышедших на замену футболистов.

100 мячей забил нападающий Беллотти в серии А, после хет-трика в ворота «Эмполи» выйдя на второе место среди лучших бомбардиров за всю историю «Торино». Впереди только отличившийся 134 раза Паоло Пуличи.