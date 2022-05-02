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«Барселона» прервала черную серию, Лэмпард выиграл матч жизни у «Челси»

«Барселона» победила «Мальорку» и прервала черную серию
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Мемфис Депай открыл счет в матче «Барселона» — «Мальорка» (2:1).
Фото AFP
«Милан» первый в чемпионской гонке, и другие события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» не пускает «Тоттенхэм» в четверку

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 16:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Челси
Голы
Ришарлисон, 46 (1:0)
Эвертон
Пикфорд Холгейт Мина Миколенко Коулман Делф (Аллан, 71) Дукуре Ришарлисон (Рондон, 80) Грэй (Алли, 90+4) Ивоби Гордон
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта (Зиеш, 68) Жоржиньо (Ковачич, 46) Лофтус-Чик Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 68)
Предупреждения
Коулман 38’, Делф 45+2’, Холгейт 90+6’  -  Рюдигер 17’, Маунт 36’, Аспиликуэта 38’, Алонсо 76’, Хаверц 83’
Судьи
Френд (Англия)

Жизнь — лучший режиссер. Только она могла придумать сюжет, в котором судьба «Эвертона» решалась в игре с командой, легендой которой является возглавляющий «ирисок» Фрэнк Лэмпард. И надо сказать, что фанаты отлично настроили хозяев на важнейшую игру огненной встречей клубного автобуса около «Гудисон Парк». В первом тайме «Эвертон» выглядел лучше, тогда как «Челси» при 74% владения мячом так и не нанес ни одного удара в створ.

И вполне логично, что хозяева забили сразу после перерыва, когда допустившего дикую ошибку Аспиликуэту обокрал Ришарлисон. Бразилец отпраздновал взятие ворот с файером в руках, и когда тот улетел обратно к фанатам, это были безумные эмоции. А настоящий матч жизни провел Пикфорд. Даже не знаешь, какой сэйв голкипера получился самым-самым. То ли когда он, пролетев в другой угол ворот, остановил на ленточке добивание вслед за попаданием в штангу. Либо тот момент, в котором удар Рюдигера в упор пришелся вратарю в лицо.

Но не поздно ли спохватился «Эвертон»? Уволивший Шона Дайча и выигравший после этого три раза подряд «Бернли» пока более эффективен в операции спасения от вылета. А «ирискам» на решающем отрезке жизнь может осложнить обернувшаяся вынужденной заменой травма Ришарлисона.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Лестер
Голы
Кейн, 22 (1:0), Сон Хын Мин, 60 (2:0), Сон Хын Мин, 79 (3:0), Ихеаначо, 90+1 (3:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Ромеро Эмерсон Роял Дайер Сессеньон Дэвис Хейбьерг Бентанкур (Уинкс, 82) Сон Хын Мин (Бергвайн, 82) Кейн Лукас Моура (Кулушевски, 55)
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Амарти Кастань Томас Олбрайтон Менди Сумаре (Брант, 67) Ихеаначо Перес (Тилеманс, 76) Дака (Варди, 67)
Предупреждения
Дэвис 26’, Бентанкур 58’  -  Олбрайтон 48’, Амарти 63’, Томас 66’
Судьи
Мосс (Англия)

Антонио Конте, которого называют одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», так и не дал журналистам конкретного ответа на вопрос о собственном будущем. Итальянец произнес дежурные слова о том, как ему нравится «Тоттенхэм», но заметил: он все обсудит с клубом по окончании сезона, и все должны не забывать о его амбициях, которые подразумевают трофеи, а не борьбу за шестое-восьмое место.

Хотя и пропуск к Лигу чемпионов — отличный стимул, и в борьбе за четвертое место одержана важнейшая победа. Ее творцом стал Сон Хын Мин, который сначала ассистировал Кейну, а потом сам оформил дубль с передач Кулушевски. Швед, которого по просьбе Конте арендовали зимой у «Ювентуса», — одна из ключевых фигур «шпор» на решающем турнирном отрезке.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Арсенал
Голы
Холдинг, 38 (0:1), Боуэн, 45 (1:1), Габриэл Магальяйнс, 54 (1:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Цоуфал Фредерикс Пабло Форнальс Лансини (Антонио, 70) Нобл (Соучек, 77) Райс Боуэн Бенрама (Ярмоленко, 81)
Арсенал
Габриэл Магальяйнс Холдинг Томиясу (Седрик Суариш, 78) Нуну Тавареш (Рамсдейл) Сака (Смит-Роу, 87) Эдегор (Локонга, 90+2) Эль-Нени Джака Нкетиа Мартинелли
Предупреждения
Боуэн 52’, Крессуэлл 90+2’  -  Сака 48’, Нкетиа 90’
Судьи
Дин (Англия)

«Арсенал», которому нужно было возвращаться в зону Лиги чемпионов, начал дерби с «Вест Хэмом» за здравие. Больше того, счет открыл защитник Холдинг, для которого этот гол стал дебютным в составе «канониров» в АПЛ и первым с января 2016 года, когда футболиста отдавали в аренду «Болтону». Однако перед уходом на перерыв равновесие восстановил Боуэн, которому тремя днями ранее катастрофически не везло в Лиге Европы.

Правда, потом полузащитник отличился со знаком «минус», попробовав «нарисовать» фол со стороны Рамсдэйла. В эпоху ВАР это катастрофа, а так как вратарь гостей даже не задел соперника, Боуэну выписали предупреждение за симуляцию. И практически сразу второй в матче угловой в исполнении Сака принес «Арсеналу» победу. «Канониры» провели атаку вторым темпом, по ходу которой все сделали два бразильских Габриэла — выполнивший подачу Мартинелли и прицельно пробивший головой Магальянес. Получается, четвертое место за командой Микеля Артеры застолбили центральные защитники.

Италия: идеальный день рождения Бонуччи

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 13:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:1
Венеция
Голы
Бонуччи, 7 (1:0), Араму, 71 (1:1), Бонуччи, 76 (2:1)
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу Пеллегрини (Алекс Сандру, 58) Бонуччи Рабьо Закария Миретти (Кьеллини, 79) Влахович (Артур, 79) Мората (Кин, 69) Бернардески (Дибала, 58)
Венеция
Мяенпя Кальдара Чеккарони Матею (Улльманн, 86) Ампаду Хапс (Окереке, 86) Вакка (Фьордилино, 37) Араму Кюизанс (Кийен, 46) Чрнигой (Перец, 64) Анри
Предупреждения
Закария 25’, Пеллегрини 45+1’, Алекс Сандру 63’  -  Кийен 56’, Араму 61’, Хапс 78’
Судьи
Пронтера (Италия)

День в серии А начался с победы «Ювентуса», которую точно не назовешь рядовой. И все благодаря Бонуччи, который идеально отметил свой 35-й день рождения. Он не только открыл счет уже в дебюте, но и в ответ на классный дальний удар Араму в концовке снова отличился при подаче углового. Защитник забил уже пять голов в чемпионате, и это его самый результативный сезон.

Кроме того, Бонуччи повторил достижение своего вечного напарника Кьеллини. Оба ветерана отмечаются в серии А забитыми голами на протяжении 13 лет. Главный же бонус «Старая синьора» получила вечером, гарантировав себе место в Лиге чемпионов после потери очков «Ромой».

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Фиорентина
Голы
Леан, 82 (1:0)
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори Тонали Диас (Крунич, 56) Мессиас (Ребич, 56) Кессье (Беннасер, 79) Жиру (Ибрагимович, 67) Леан
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути (Мартинес Куарта, 46) Игор Сапонара (Соттиль, 81) Мале (Бонавентура, 59) Данкан (Иконе, 67) Амрабат Кабрал Гонсалес (Торрейра, 67)
Предупреждения
Беннасер 88’  -  Мале 2’, Венути 41’, Мартинес Куарта 72’
Судьи
Валери (Италия)

В середине недели «Милан» стал полновесным единоличным лидером серии А, сидя на диване. И все благодаря «Болонье», которая весной превратилась в кошмар фаворитов и в отложенном матче сенсационно обыграла «Интер». Однако после яркой победы над «Лацио» красно-черные не сказать чтобы явно превосходили проигравшую три раза подряд «Фиорентину». Отмененный гол Эрнандеса, промах из хорошей позиции Жиру — это все, что создали хозяева до перерыва.

Вторая же половина для подопечных Стефано Пиоли едва не превратилась в аттракцион неслыханной щедрости. Тон задал запустивший мяч на трибуны с линии вратарской Рафаэл Леау. Продолжил своим промахом Эрнандес, а пиком невезения стала атака Ребича, остановленная защитником на линии ворот. После этого все могло качнуться в другую сторону, но все решили действия голкиперов.

И если Меньян отстоял ворота, остановив удар в упор от Артура Кабрала, то безупречный до этого Терраччано в простой ситуации вдруг выбил мяч на ногу Рафаэлу Леау, еще и пропустив от португальца в ближний угол. Это уже настоящий чемпионский график с двумя кряду победами «на флажке».

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Интер
Голы
Перишич, 12 (0:1), Мартинес, 39 (0:2), Пуссетто, 72 (1:2)
Нереализованный пенальти
Мартинес 39
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие Молина (Соппи, 73) Мари Бекао Арслан (Самарджич, 46) Уоллас Перейра (Яяло, 80) Саксесс (Пуссетто, 27) Деулофеу
Интер
Ханданович де Врей Димарко (Д`Амброзио, 77) Дармиан Шкриньяр Гальярдини (Видаль, 74) Барелла (Весино, 90) Брозович Джеко (Санчес, 74) Мартинес (Корреа, 74) Перишич
Предупреждения
Мари 38’, Перейра 65’  -  Весино 90+2’
Судьи
Киффи (Италия)

«Интер» ответил землякам победой над «Удинезе», причем миланцы не стали тянуть, и Перишич открыл счет при подаче углового. А после гола Лаутаро Мартинеса, который на добивании исправился за нереализованный пенальти, черно-синие получили возможность вести игру с солидным запасом прочности.

Но не зря Фабио Капелло называет счет 2:0 самым неудобным. Не сумев развить преимущество несмотря на имевшиеся моменты, «Интер» получил нервную концовку. «Зебрам» же для возвращения в игру хватило классного штрафного Деулофеу, который Ханданович блестяще парировал, но защитники прозевали подбор и не предотвратили гол Пуссетто. Но тут уже отлично сработал Симоне Индзаги, при помощи замен довольно уверенно сохранивший положительный результат.

Испания: возвращение Фати

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Мальорка
Голы
Депай, 25 (1:0), Бускетс, 54 (2:0), Райльо, 79 (2:1)
Барселона
тер Штеген Пике (Гарсия, 28) Араухо Дани Алвес (Лангле, 89) Жорди Альба Бускетс де Йонг Гави Депай Торрес (Дембеле, 75) Обамеянг (Фати, 75)
Мальорка
Рико Руссо Оливан Маффео Райльо Вальент Санчес (Севилья, 70) Родригес (Гренье, 60) Батталья (Ли Кан Ин, 70) Анхель (Хоппе, 89) Ниньо (Кубо, 59)
Предупреждения
Гави 35’, Жорди Альба 90+1’  -  Райльо 63’, Гренье 64’, Маффео 90+1’
Судьи
Фуэртес (Испания)

«Барселона» в последнее время чаще расстраивала своих болельщиков. Единственная победа одержана в Сан-Себастьяне, тогда как на «Камп Ноу» случились три поражения подряд: от «Айнтрахта» в Лиге Европы и от «Кадиса» с «Райо Вальекано» — в национальном чемпионате. Куда-то вдруг исчезли привычное для работы Хави творчество. Преимущество, контроль мяча — все на месте, но все это работает в ритме конвейера.

В воскресенье все тоже могло пойти по неблагоприятному сценарию, однако упустившая верный шанс «Мальорка» большего не предложила, тогда как сине-гранатовые вскрыли оборону островитян после того, как Депай здорово сыграл после длинного заброса Жорди Альбы. Ну а гол Бускетса окончательно снял все вопросы. После этого главным событием стало долгожданное возвращение на поле не игравшего с января Ансу Фати.

Франция: новый шанс для «Монако»

Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:3
Лион
Голы
Люкеба, 55 (0:1), Дембеле, 76 (0:2), Токо Экамби, 88 (0:3)
Марсель
Пау Лопес Салиба Чалета-Цар Колашинац (Гендузи, 62) Лирола Камара Жерсон (Ронжье, 87) Гей (Харит, 74) Милик (Бакамбю, 86) Пайет Дженгиз Юндер (Дьенг, 62)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Густо Боатенг (Ндомбеле, 69) Ауар (Февр, 83) Лукас Пакета (Энрике, 90) Тиагу Мендес Токо Экамби (Рен-Аделаид, 90) Дембеле Баркола (Тете, 69)
Предупреждения
Пау Лопес 57’, Гей 71’  -  Дембеле 60’
Судьи
Готье (Франция)

Черная неделя «Марселя», который после поражения от «Фейенорда» в первом полуфинале Лиги конференций еще и уступил дома имеющему призрачные шансы зацепиться за еврокубки «Лиону». Для Хорхе Сампаоли это тревожный момент, так как сохраняющие второе место марсельцы опережают идущий четвертым «Монако» всего на три очка.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин борется за&nbsp;мяч с&nbsp;защитником &laquo;Анже&raquo; Абдулаем Бамба. Головин: семь матчей в старте — семь побед «Монако». Россиянин тащит команду в Лигу чемпионов

И это при не самом комфортном календаре, где в заключительных турах предстоят матчи с занимающим третье место «Ренном» и сражающимся за пятую строчку «Страсбуром». Да и визит в гости к не обезопасившему себя от вылета «Лорьяну» — сомнительное удовольствие. При неблагоприятном сценарии «Марсель» может остаться без Лиги чемпионов.

Статистика дня

2 удаления и 3 пенальти — «Лилль» столкнулся с самыми жесткими санкциями в матче лиги 1 за последние 30 лет.

4 очка набрала в текущем чемпионате Испания «Гранада», забив четыре мяча после 90-й минуты.

6 туров подряд забивает нападающий «Осасуны» Будимир. Это лучшая серия игроков памплонцов в XXI веке.

56 секунд потребовалось нападающему «Райо Вальекано» Фалькао, чтобы забить самый быстрый гол сезона в ла лиге для вышедших на замену футболистов.

100 мячей забил нападающий Беллотти в серии А, после хет-трика в ворота «Эмполи» выйдя на второе место среди лучших бомбардиров за всю историю «Торино». Впереди только отличившийся 134 раза Паоло Пуличи.

ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
ФК Ювентус
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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