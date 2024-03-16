Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

16 марта, 02:13

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо выбрал между Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роналдо.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

На YouTube-канале Mail Sport Football опубликовали серию коротких видеороликов с обладателем «Золотого мяча». Одним из таковых видео было блиц-интервью. На вопросе: «Роналду или Месси?», Роналдо практически не задумываясь выбрал аргентинца.

При этом лучшим защитником он назвал Паоло Мальдини, а лучшим нападающим прямо сейчас — Кильяна Мбаппе.

Также 47-летний бразилец составил символическую сборную всех времен: Джанлуиджи Буффон — Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Роберто Карлос — Зинедин Зидан, Диего Марадона, Пеле — Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналдо
Футбол
5
5
Читайте также
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Урарту» Гунько: «Обязательно сядем за стол переговоров с Глушаковым»

Агент Артура Жорже: «Клубы уточняли информацию, были конкретные ситуации»
Новости
RSS RSS
Все новости