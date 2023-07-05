Агуэро не включил Роналду и Месси в список лучших нападающих в истории футбола

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал трех нападающих, которых считает лучшими в истории футбола.

«Три лучших нападающих в истории? Роналдо Назарио, Тьерри Анри и Луис Суарес. Именно в таком порядке», — приводит Barca Universal слова Агуэро.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. На клубном уровне он выступал в Европе за «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону». За сборную Аргентины он сыграл 101 матч и забил 41 гол.