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Сегодня, 05:05

Агуэро не включил Роналду и Месси в список лучших нападающих в истории футбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серхио Агуэро, Эрлин Холанн и Бернарду Силва.
Фото AFP

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал трех нападающих, которых считает лучшими в истории футбола.

«Три лучших нападающих в истории? Роналдо Назарио, Тьерри Анри и Луис Суарес. Именно в таком порядке», — приводит Barca Universal слова Агуэро.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. На клубном уровне он выступал в Европе за «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону». За сборную Аргентины он сыграл 101 матч и забил 41 гол.

Луис Суарес
Роналдо
Серхио Агуэро
Тьерри Анри
Футбол
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