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Сегодня, 06:12

Иньеста прилетел в Дубай для подписания контракта с «Эмирейтс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Барселоны» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста продолжит карьеру в ОАЭ. Местные СМИ опубликовали видео из аэропорта Дубая, на котором футболиста встречают представители клуба «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.

Ранее появилась информация, что 39-летний испанец подпишет контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

2 июля Иньеста стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Виссел Кобе», за который он выступал с 2018 года. До этого он провел 16 лет в «Барселоне».

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Андрес Иньеста
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