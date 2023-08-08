Иньеста прилетел в Дубай для подписания контракта с «Эмирейтс»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста продолжит карьеру в ОАЭ. Местные СМИ опубликовали видео из аэропорта Дубая, на котором футболиста встречают представители клуба «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.

Ранее появилась информация, что 39-летний испанец подпишет контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

2 июля Иньеста стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Виссел Кобе», за который он выступал с 2018 года. До этого он провел 16 лет в «Барселоне».