«Игра в кальмара» в Стамбуле, албанский Гринч, шедевры ЦСКА и «Зенита». 10 лучших перформансов года

Самые яркие трибуны 2021-го.

Позади 2021 год, во время которого мы часто видели пустые трибуны. Все изменилось летом: зрители вернулись на стадионы, а вместе с ними и ярчайшие перформансы, которые создавали уникальный антураж.

«СЭ» вспоминает лучшие представления фанатов в 2021-м.

10. Болельщики «Бока Хуниорс» празднуют день рождения Марадоны

31 октября на матче «Бока Хуниорс» — «Химнасия» болельщики хозяев устроили отличное шоу в честь дня рождения своего идола. Перед началом матча дочке Марадоны вручили футболку отца и памятную табличку. А на 10-й минуте матч прервали, на поле вынесли футболку с десятым номером, которую отправили в небо на воздушных шариках. В это время фанаты развернули перформанс.

Дочь Диего Марадоны. Фото Getty Images

Футболка с десятым номером в небе. Фото Getty Images

Перформанс болельщиков. Фото Getty Images

9. «Давайте защищать наше будущее!»

Девятилетний фанат шведского АИКа Эрик стал знаменитостью — его снимок во время матча с «Кальмаром» в рамках чемпионата Швеции стал фотохитом и разлетелся по соцсетям. Спустя несколько месяцев ультрас АИКа воссоздали образ юного болельщика в шикарном перформансе перед дерби с «Юргорденом». «Давайте защищать наше будущее!» — так называлась акция. Символично, что мальчик в тот момент тоже присутствовал на стадионе.

Перформанс болельщиков.

8. «Преклони колено перед его величеством»

«Легия» хоть и заняла четвертое место в группе Лиги Европы, но их болельщиков запомнила вся Европа — особенно перед матчем с «Лестером».

Польские фанаты приготовили баннер, высмеивающий акцию BLM, которую поддерживают английские клубы, включая «Лестер».

Как только игроки английского клуба встали на колено, на трибуне появился эпичный баннер в цветах «Легии» с надписью: «Преклони колено перед его величеством».

Перформанс болельщиков.

7. Линией одной — 110 лет ЦСКА

В этом году старейший клуб РПЛ отмечал юбилей — 110 лет. К этому событию красно-синие выпустили белую форму с логотипом ОЛЛС (Общество Любителей Лыжного Спорта. — Прим. «СЭ»). Болельщики также не остались в стороне.

На матче с «Зенитом» они устроили исторический перформанс на трибунах, поделив его на две части: прошлое и настоящее.

Получилось красиво и эффектно. Жаль, что матч запомнился не этой акцией, а массовыми задержаниями болельщиков после финального свистка.

Перформанс болельщиков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

6. «Над домом развевался флаг, и в небе появился враг — и ну давай кружить над городом!»

Хоть питерские болельщики не совсем любят новый стадион из-за отсутствия в нем драйва и чувства ненависти к сопернику, как на «Петровском», но активные группы фанатов в прошлом году отработали на славу.

Перед началом первого домашнего матча «Вираж» устроил масштабный перформанс в честь жертв блокады Ленинграда.

8 сентября исполнилось 80 лет со дня ее начала. «Эта трагическая дата не может пройти для нашей трибуны незаметно. Во время перформанса запланировано действие, которое до этого не использовалось на фанатских трибунах», — анонсировали акцию болельщики.

Все началось, когда команды уже вышли на поле и прослушали гимн Лиги чемпионов. Фанаты подготовили два полотна — с изображением блокадного Ленинграда и современного Петербурга. А перед стартовым свистком песню «Оркестр» группы «Сплин», которая как раз посвящена блокаде, исполнил настоящий симфонический оркестр.

Выглядело монументально.

Перформанс болельщиков.

5. Юбилей группировки болельщиков «ПСЖ»

Матч 14-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом» начался с красочного перформанса группировки Collectif Ultra Paris. На верхнем ярусе изображено полотно, символизирующее дружбу клуба и фанатов, а на нижнем — культовые фанатские стикеры для Collectif Ultra Paris. Представление зафиналили пиротехническим шоу и новым баннером на нижнем ярусе.

Перформанс болельщиков.

Перформанс болельщиков.

4. Краски миланского дерби

Классическое дерби Милана полноценно вернулось в 2021-м: россонерри и нерадзурри снова блистали в серии А, а тиффози создавали шедевры.

В домашнем матче «Интер» продемонстрировал свое превосходство. На переднем плане расположен участник главной фанатской группировки «Курва Норд» с чемпионским кубком, а на заднем плане — испуганный болельщик «Милана» с шутовским колпаком.

На противоположной стороне появился баннер группировки «Курва Суд», которая отблагодарила врачей за проделанный объем работы во время пандемии. Над ним надпись: «Милан не забудет».

Перформанс болельщиков.

Перформанс болельщиков.

3. «Игра в кальмара» в Турции

Стамбульское дерби — одно из самых взрывоопасных в мире. Только благодаря введению паспортов болельщиков фанатов смогли утихомирить.

Фаны «Галатасарая» перед главным противостоянием подготовили небольшое шоу, которое было сделано на основе нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Для начала они раскрасили трибуны в желто-оранжевые цвета. Затем вывели изображения печенья на верхнем ярусе (одно из испытаний в сериале). Финалом представления стали появившиеся сотрудники, которые готовы выбить из игры человека в костюме в цветах «Фенербахче».

Кстати, в дерби хозяева проиграли.

Перформанс болельщиков.

2. Тиранское дерби перед Рождеством

Хоть албанский футбол не блещет на европейской арене, но местные фанаты отжигают как хотят! Перед Рождеством состоялось дерби между командами из Тирана — «Партизани» против «Тирана». Для того чтобы понять смысл перформанса болельщиков «Тирана», нужно погрузиться в историю их болельщиков. Прозвище «Партизани» — «красные» или «красные быки», поэтому болельщики изобразили красного жука-быка, которого крадет Гринч.

Стоит отметить, что «Тиран» ту встречу выиграл. Поэтому кража официально удалась.

Перформанс болельщиков.

1. 12 номер — номер болельщика

Для всех болельщиков это был крайне тяжелый год — из-за пандемии они лишились возможности посещать стадионы. Фанаты — главный атрибут футбола. Без него — никуда. Об этом нам ярко напомнили тиффози «Копенгагена».

Всю стоячую трибуну они украсили в белый и синий цвета, а по центру вывели двенадцатый номер. Выглядело очень эффектно, особенно когда вокруг вспыхнули десятки красных фаеров.

Перформанс болельщиков.

Константин Белов